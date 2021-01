D'Ambrosio k.o., Leris chiede scusa: "Non era mia intenzione farti male"

Il difensore dell'Inter resterà fermo fino a febbraio, ma scuse accettate: "Sono cose che capitano purtroppo".

Non solo la sconfitta subita, la prima dopo diverse settimane. L' deve fare i conti anche con l'infortunio capitato a Danilo D'Ambrosio nella gara persa contro la , che ha visto , , e avvicinarsi ai nerazzurri in classifica.

D'Ambrosio ha infatti rimediato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro dopo un brutto scontro con Leris, estrno della Sampdoria: Conte non potrà contare sull'ex e Stabia almeno fino ai primi di febbraio.

Sui social, Mehdi Leris ha chiesto scusa a D'Ambrosio, visto il contatto che ha portato all'infortunio:

Altre squadre

"Sono arrivato in ritardo, non era mia intenzione farti male. Scusami Danilo, spero non sia niente di grave e che tornerai presto in campo".

Scuse accettate da parte di D'Ambrosio, che ha prontamente risposto attraverso lo stesso social, ovvero Instagram:

"Sono cose che purtroppo capitano. Grazie per il messaggio, tornerò presto".

D'Ambrosio ha rappresentato un'arma importante per Conte in questa prima parte di stagione, sopratutto da subentrante: autore di tre goal fin qui, dovrà rimanere fermo per un po'. Nerazzurri così in campo con Skriniar, De Vrij e Bastoni nelle prossime uscite, con Ranocchia primo sostituto dalla panchina.