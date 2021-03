Il piano di Dalot per il Milan: "Se vinciamo le ultime dieci, sarà Scudetto"

Il terzino del Milan Diogo Dalot tra Scudetto e primo anno in Italia: "Ibrahimovic come un padre, che bravo Bennacer".

Diogo Dalot, terzino portoghese in forza al Milan ma di proprietà del Manchester United, ha rilasciato un'intervista al quotidiano lusitano "O Jogo" dove ha raccontato la sua prima esperienza italiana con la casacca rossonera. Tanti i temi trattati dal classe 1999, nativo di Braga, in procinto di affrontare l'Europeo Under 21 con la maglia del Portogallo.

Il sogno Scudetto e le prospettive di un Milan pronto a tornare grande anche in Europa.

"A questo punto bisogna andare avanti partita per partita. L'importante è vincere la prossima e fare il nostro. Credo che se vinciamo le 10 partite che restano, vinceremo il campionato, ma sappiamo che è difficile. Dobbiamo aspettare che gli altri sbaglino e ci diano quell'opportunità. Tutti sanno che l'obiettivo principale del club è garantire la Champions, ma vorremmo sognare di più, perché abbiamo dimostrato tanto in questa stagione. Molte persone non conoscono diversi giocatori, ma tra 4 o 5 anni smetteremo di essere giovani e sconosciuti e si potrà iniziare a paragonarci alle squadre che il Milan aveva in altri tempi".

La leadership e l'importanza di Zlatan Ibrahimovic.

"E' il padre di tutti. Ci sono poche cose che non possiamo imparare da lui. Tutto quello che fa, il modo in cui affronta le partite, l'allenamento, la preparazione all'allenamento, il post-allenamento ogni giorno: è incredibile, è come se avesse 20 anni. Se a 39 anni, con quello che hai vinto, con tutto quello che hai fatto, mantieni questa fame e convinzione di giocare, io, che sto iniziando la mia carriera, che voglio giocare al suo livello, vincere quello che ha vinto lui, giocare le partite che ha giocato, non dovrei pensare allo stesso modo? Fuori dal campo è esattamente la stessa persona che è dentro. È una persona normale, ama giocare, stare con i suoi compagni, parlare. E poi c'è il lato Zlatan. Detto così è perfetto, perché tutti capiranno. Quel lato che solo lui ha. È difficile per qualcuno essere come lui".

La rivelazione Ismaël Bennacer.

"Quello che più mi ha impressionato è Bennacer. Lo conoscevo già, ma sono rimasto colpito dopo essermi allenato e aver giocato con lui. È fantastico per il suo corpo, perché tutti conosciamo il pregiudizio che esiste oggi con i giocatori della sua statura (1,75 m), ma ha un'incredibile capacità di usare il suo corpo con intensità, aggressività e qualità. E ha un sinistro fantastico. Spero che un giorno diventi uno dei migliori giocatori del mondo, ha tutto per farlo".

Infine uno sguardo al futuro.