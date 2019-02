Dalmat ricorda il derby Inter-Milan: "Gattuso ringhiava, era cattivo"

Stephan Dalmat parla del periodo all'Inter: "Che sofferenza il derby del 6-0 contro Gattuso... Ronaldo era un bambino, per lui era tutto un gioco".

Bello (calcisticamente) ma poco concreto. Uno che produceva tanto fumo, ma poco arrosto. Stephane Dalmat era così, e l'Inter, nelle stagioni in cui il trequartista francese ha vestito la maglia nerazzurra, se n'è accorta pienamente.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

A distanza di più di quindici anni, Dalmat ripensa a quell'esperienza. Dura, perché erano i tempi in cui l'Inter non riusciva a vincere il campionato (ricordate il 5 maggio?), e pieno di aneddoti. Uno, riguardante un celeberrimo derby perso contro il Milan e Gennaro Gattuso, lo ricorda lo stesso ex giocatore - ritiratosi dal calcio nel 2012 - in un'intervista rilasciata all'Equipe.

"Durante il mio primo derby milanese, il compito di Gattuso era quello di marcarmi a uomo. Mi sembrava di avere un cane dietro di me. Quel giorno abbiamo perso per 6-0, è stato complicato... Era cattivo. Potevamo vedere nei suoi gesti, nelle sue parole, ringhiava, ti affrontava per dimostrare che era lui il capo, e ammetto che in quella partita è stato davvero difficile".

I giocatori che hanno segnato l'epoca in cui giocava Dalmat? Tanti, tantissimi. A partire da Ronaldo, che tra scatti e infortuni ha segnato un'epoca.

"Il Fenomeno. Ha rivoluzionato il calcio. Aveva tutto, era un genio. Per me è stato il più grande dei più grandi. Umanamente? Era un bambino! Dormiva, rideva, non si preoccupava di nulla. Per lui era tutto un gioco".

Altri campioni che hanno solcato i campi della Serie A a cavallo del millennio sono Juan Sebastian Veron e Sergio Conceição. Altri due big, secondo Dalmat.