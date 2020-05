Dall'Universidad de Chile l'annuncio: "Alexis Sanchez vuole giocare o ritirarsi qui"

Il presidente della società che gestisce il club parla di un possibile ritorno dell'interista in Cile: molto difficile però in tempi brevi.

Non si sa quando, non si sa come, ma il pensiero c'è. Alexis Sanchez vuole tornare in per giocare con la maglia del glorioso Universidad, squadra in cui non ha mai militato ma che tifa sin da quando era piccolo. Dubbi sul futuro dell'interista, ma una certezza per il futuro.

E' stato José Luis Navarrete, presidente di Azul Azul, ovvero la società che gestisce la Universidad de Chile, a confermare come lo stesso Sanchez gli abbia detto di avere un desiderio chiaro: giocare per la U, magari anche prima del previsto. Ma si vedrà.

Intervistato da DirecTV, Navarrete non ha lasciato dubbi:

"Ho parlato con Alexis ed è un nostro tifoso, vuole giocare oppure ritirarsi qui".

Un trasferimento di Sanchez in Cile sarebbe però solamente una questione di cuore e di non soldi, visto e considerando come il giocatore ex percepisca uno degli stipendi più pesanti del mondo, per il quale attualmente sta pagando in larga parte il .

In prestito all' fino a giugno, o comunque fino ai mesi estivi con la scadenza contrattuale spostata di qualche mese in avanti a causa della pandemia di coronavirus, Alexis Sanchez potrebbe fare ritorno a Manchester per poi essere trattato dalla di Fonseca.

Difficile che Sanchez, 32enne, decida già nel 2020 di tornare in Cile: più probabile un ritorno la passato nei prossimi anni. Nel 2007, al Colo-Colo, l'ultima esperienza in patria. L'indicazione c'è, ma per seguirla bisognerà attendere qualche stagione. A meno di sorprese.