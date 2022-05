Dallo Scudetto alla lotta salvezza: tolleranza d'attesa ridotta a 5 minuti per la contemporaneità

L'ultimo weekend di campionato si preannuncia decisamente caldo e assolutamente decisivo sul fronte verdetti. Nel 38° turno del campionato di Serie A edizione 2021/2022, infatti, oltre allo Scudetto si assegneranno anche gli ultimi pass europei valevoli per Europa League e Conference League.

E come se non bastasse, verrà decretata anche la terza squadra che scenderà in Serie B in compagnia di Genoa e Venezia. Un menù a dir poco succulento, per una due giorni a dir poco scoppiettante.

Sabato 21 maggio, spazio alla bagarre europea con Atalanta e Fiorentina in campo in contempoeranea contro Empoli e Juventus, con calcio d'inizio alle ore 21.00.

Il giorno successivo - domenica 22 maggio - largo al duello Scudetto tutto in salsa milanese: Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria si giocheranno entrambe alle ore 18.00. Infine, in serata, riflettori accesi sulla lotta salvezza con Salernitana e Cagliari impegnate alle ore 21.00, al cospetto di Udinese e Venezia.

Al fine di garantire l'esatta contemporaneità delle partite, la Lega Serie A ha ridotto a 5' la tolleranza d'attesa per la presentazione delle squadre in campo. Una misura resasi necessaria al fine di evitare ritardi o slittamenti che porterebbero le gare ad iniziare con qualche minuto di ritardo tra loro.