Dall'Inghilterra sicuri: Mourinho-Arsenal, più di una suggestione

Secondo quanto riportato dal 'Sun', Mourinho sarebbe affascinato dall'Arsenal e dalla possibilità di vincere con la terza squadra inglese.

José Mourinho non ha ancora scelto il suo prossimo impiego ed ormai è quasi un anno che lo Special One si ritrova senza lavoro. Ha fatto capire di non voler accettare una proposta qualsiasi, ma di "conservarsi" per una bella occasione, per un progetto che lo possa fare competere ad alti livelli.

Secondo quanto riportato dal 'Sun', questo progetto potrebbe rispondere al nome dell'. Unai Emery rischia infatti il suo posto, con i Gunners al quinto posto della Premier League ed in generale sempre molto altalenanti, con i soliti problemi di squadra che caratterizzavano anche la gestione di Wenger.

Il quotidiano inglese lancia quindi l'indiscrezione e c'è un motivo ben preciso sul perché Mourinho potrebbe essere disposto ad accettare l'Arsenal.

Dopo aver vinto, tra le altre cose, la Premier League con il e l' con il , Mourinho potrebbe essere il primo allenatore a vincere tre trofei importanti con tre squadre diverse inglesi.

Londra è di fatto casa sua e la Premier League è sempre stato il suo habitat naturale. José Mourinho continua ad aspettare ma quello rappresentato dall'Arsenal potrebbe essere per lui un progetto intrigante, con una buona base economica e anche tecnica.