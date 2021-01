Dall’Inghilterra: Parma e Fiorentina pensano a Benteke per l’attacco

L’attaccante belga, oggi in forza al Crystal Palace, era stato acquistato dal Liverpool nel 2015 per quasi 50 milioni di euro.

Christian Benteke potrebbe diventare un’opportunità di mercato per i club di Serie A. Secondo quanto riporta il ‘Daily Mail’, Parma e Fiorentina starebbero valutando l’acquisto dell’attaccante classe 1990, attualmente in forza al Crystal Palace con un ruolo da comprimario.

Il belga gioca nel club londinese dal 2016, da quando il Liverpool lo ha ceduto soltanto un anno dopo averlo pagato quasi 50 milioni di euro. Soltanto 10 goal in 42 presenze con la maglia dei Reds, prima della cessione alle Eagles.

Benteke era arrivato in Premier League nel 2012 grazie all’Aston Villa, che lo aveva prelevato dal Genk. Le sue migliori fortune al Villa Park, con 49 assist in 101 presenze. Nazionale belga, ha giocato 38 partite segnando 15 reti con i Red Devils. È ancora nel giro, come vice di Lukaku.

In stagione ha segnato soltanto 3 goal in Premier League fin qui, in 14 presenze. Con il contratto in scadenza, può diventare un’occasione dell’ultimo minuto. Ci starebbero pensando non solo Parma e Fiorentina, ma anche il Brugge e il West Bromwich.