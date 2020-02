Dall'Inghilterra: il Manchester United piomba su Chiesa, osservatori in Italia

Secondo il 'Daily Mail, il Manchester United è piombato su Federico Chiesa. Solskjaer ha mandato in Italia un osservatore. Costa 70 milioni di euro.

Non soltanto i principali club di . Federico Chiesa piace anche all'estero. Il tuttofare della avrà negli Europei di giugno una grande opportunità per mettersi in mostra, ma intanto ha già attirato anche il .

Come riportato dal 'Daily Mail', il club inglese avrebbe mandato un osservatore per seguire il classe 1997 viola. Solskjaer avrebbe identificato in lui il potenziale rinforzo per la corsia destra dell'attacco, dove è alla ricerca di giocatori.

Ole Gunnar Solskjaer scouting £60m Fiorentina winger Federico Chiesa – son of legendary striker Enrico #MUFC https://t.co/EZug1V1LDQ — MailOnline Sport (@MailSport) February 28, 2020

La Fiorentina valuta Chiesa 70 milioni di euro e vuole far di tutto per trattenerlo, come ha già fatto capire il club in estate. Solskjaer però non demorde e ha già mandato un suo uomo in per seguirlo durante Fiorentina- di sabato scorso.

Al momento il contratto dell'esterno destro con la Fiorentina è valido fino al 2022, nonostante la volontà del club di prolungare l'accordo. Con l' sullo sfondo.