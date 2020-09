Dalle scarpette di Jesus Navas al padre autista: 10 cose che non sapevi su Ansu Fati

Il giovane fenomeno del Barcellona sta ampiamente facendo parlare di sè dal 2019: la sua è una storia molto particolare.

1. E' NATO IN GUINEA-BISSAU

Grande speranza del e della Nazionale spagnola per il futuro, Ansu Fati è arrivato in Europa solamente quando aveva sei anni. E' infatti nato a Bissau, capitale della Guinea-Bissau, prima di trasferirsi nel vecchio continente: si è stabilito con la famiglia a Herrera, un piccolissimo comune nella provincia di , dove ha cominciato a giocare per le giovanili biancorosse, prima di essere notato dai blaugrana.

2. UN PADRE AUTISTA

Suo padre ha lavorato come autista per il sindaco di Marinaleda, Sánchez Gordillo, nei suoi viaggi a Siviglia per essere presente nel parlamento andaluso. Questo ha reso più facile per Ansu giocare nelle giovanili del Siviglia.

3. LE SCARPETTE DI JESUS NAVAS IN REGALO

Quando ha militato nel Siviglia tra gli otto e i dieci anni di età, Ansu Fati aveva come idolo massimo Jesus Navas, ora tornato in squadra dopo aver giocato per il . L'allenatore delle giovanil Ernesto Chao, gli regalò scarpini viola come quelli del suo mito.

4. A UNDICI ANNI CON KUBO

Tra i dieci e i quindici anni di età, Ansu Fati ha giocato con Takefusa Kubo nelle giovanili blaugrana. Il giovane giapponese ha poi lasciato il Barcellona per approdare al (attualmente è in prestito) e in futuro potrebbero ritrovarsi avversari nel Clasico. I due sono ovviamente molto amici.

5. IL PIU' GIOVANE DELLA STORIA

Prima di Bojan, Messi e del resto dei giovani fenomeni blaugrana, Ansu Fati è riuscito a segnare nella con la maglia del Barcellona: aveva appena 16 anni e 304 giorni quando ha timbrato il cartellino contro l'Osasuna il 31 agosto del 2019. Nessuno come lui.

6. LEADER DI CHAMPIONS LEAGUE

Presa la Liga, Ansu Fati ha fatto sua anche l'Europa: nessun giocatore, a livello generale, ha segnato prima di lui in Champions: contro l' , nel dicembre 2019, ha siglato una rete ad appena 17 anni e 40 giorni.

7. LA GUERRA SIVIGLIA-BARCELLONA

Quando Ansu Fati venne notato ed acquistato dal Barcellona, il Siviglia espresse pubblicamente la propria rabbia per la partenza dei giovani e anche l'allora presidente del club del Nervión, José María Del Nido, denunciò pubblicamente il "furto" dei giovani. Quando aveva dieci anni, si oppose alla sua partenza e lo spagnolo trascorse diversi mesi senza giocare, se non con il piccolo club Sextacampeones de Herrera.

8. GUINEA, SPAGNA E... PORTOGALLO

Ansu Fati ha dovuto scegliere tra tre possibili nazionali: non solo la Guinea dove è nato, la che lo ha accolto quando era ancora piccolo, ma anche la rappresentativa lusitana. Essendo la Guinea una vecchia colonia portoghese.

9. GRAVE INFORTUNIO NEL 2017

Tre anni fa è stato costretto a rimanere fuori per molto tempo a causa di un infortunio a tibia e perone: ciò nonostante è riuscito ad entrare in prima squadra con un'ascesa continua, facendo parte dello spogliatoio blaugrana oramai da un anno.

10. BRAHIMA FATI

Anche il fratello di Ansu fa parte del Barcellona: di due anni più grande, è attualmente sotto contratto con la squadra B dei catalani, con la speranza di fare il salto in prima squadra prossimamente.