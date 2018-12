Dalle cavalcate in Europa alle 'Christmas Match': le gloriose maglie dell'Atalanta

Uno sguardo al passato in casa Atalanta: le maglie che hanno segnato alcuni significativi momenti nella storia della Dea.

L'Atalanta è ormai da anni una delle più belle realtà del nostro sistema: il vivaio nerazzurro è tra i più floridi dell'intero panorama calcistico italiano e la prima squadra è già stata capace di regalare importanti emozioni ai propri sostenitori, anche in ambito europeo.

Riviviamo alcune delle tappe più importanti riproponendo le gloriose maglie della Dea: tra queste anche le speciali 'Christmas Match', le divise di Natale indossate dai nerazzurri negli ultimi anni proprio a ridosso delle feste.

L'ultima grande stagione nella storia recente della Dea risale al 2016/17, quando la squadra di Gasperini riuscì nell'impresa di chiudere al quarto posto in campionato, strappando il pass per i gironi di Europa League.

Ancora più emozionante la successiva stagione 2017/18 con la straordinaria cavalcata in Europa League: primo posto nel girone davanti a Lione, Everton e Apollon con sei partite senza sconfitte. Lo straordinario score di 8 reti complessive rifilate agli inglesi guidati da Rooney e la storica vittoria sui francesi hanno entusiasmato l'intera Italia calcistica.

La squadra bergamasca si è poi dovuta arrendere ai sedicesimi di finale contro il Borussia Dortmund, dando vita però ad una vera e propria battaglia fino all'ultimo con il colosso tedesco (4-3 il totale finale).

Un ritorno in Europa in grande stile 26 anni dopo l'ultima volta: nella stagione 1990-91 la Dea registrava infatti il suo miglior cammino in Coppa UEFA, fermandosi ai quarti di finale nel derby italiano con l'Inter, dopo aver battuto la Dinamo Zagabria, il Fenerbahce e il Colonia. Era l'Atalanta di Caniggia e lo stile delle maglie era decisamente più vintage.

53 anos de Evair Aparecido Paulino, aqui com Claudio Caniggia e Glenn Strömberg no Atalanta de 1991.

via https://t.co/u83wfRKbE6 pic.twitter.com/HbT8wsOrhS — Sem Firulas (@sem_firulas) 21 febbraio 2018

Scopri di più!

Negli ultimi anni la squadra nerazzurra ha indossato poi alcune speciali maglie celebrative a ridosso delle festività natalizie, facilmente riconoscibili dal simbolo dell'alberto di Natale stampato sul petto con il logo del club al suo interno.

Like last year, Atalanta wearing a special shirt for their last match before Christmas vs Palermo. Features Xmas tree pic.twitter.com/cjDOnfNvMW — James Horncastle (@JamesHorncastle) 21 dicembre 2014

Si va dalla tonalità rossa dell'edizione 'Christmas Match' 2013 a quella completamente verde del 2014, per poi tornare al classico nerazzurro nel 2015 con uno skyline stampato sulla parte bassa della maglia.

Maglia #Atalanta, svelata la maglia per il "Christmas match" contro il Napoli https://t.co/O7Mof1gkVy pic.twitter.com/2BTKuM1Ttc — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) 14 dicembre 2015

Stesso design anche nelle successive edizioni 2016 e 2017 (rispettivamente contro Empoli e Lazio) con uno sfondo blu notte e bordi delle maniche neri.