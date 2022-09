Dalla tentazione Real ai meeting sul mercato: il rapporto tra Campos e Allegri

Nel corso degli ultimi anni, l'allenatore della Juve e il direttore sportivo del PSG hanno instaurato un solido rapporto professionale e d'amicizia.

Negli corso degli ultimi anni, specialmente dopo la conclusione del suo primo quinquennio alla guida della Juventus, il nome di Massimiliano Allegri è stato spesso accostato alla panchina PSG.

Il matrimonio tra le parti in questione non si è mai celebrato, al netto delle molteplici indiscrezioni sull'argomento, inevitabilmente alimentate dalle immagini, risalenti all'estate, che ritraevano il tecnico bianconero - in quel di Monte Carlo - in compagnia di Luis Campos, attuale direttore sportivo del club parigino.

Tuttavia, il menù dell'incontro non comprendeva affatto l'ipotesi di un trasferimento di Allegri all'ombra della Tour Eiffel, bensì si è trattato di un cordiale incontro tra due professionisti che in questi anni hanno instaurato un solido rapporto d'amicizia.

Come confermato dal tecnico livornese, i meeting tra i due avvengono con una certa frequenza per discutere e condividere il loro punto di vista sul calcio.

"Con Luis si parla di giocatori e lui sa riconoscerne la qualità", ha sottolineato il timoniere juventino alla vigilia del match di Champions League del 'Parco dei Principi.

Un rapporto professionale e d'amicizia ormai consolidato che risale a quando Allegri sembrava ormai in procinto di diventare il nuovo allenatore del Real Madrid.

Campos, all'epoca dei fatti, era uomo fidato di Florentino Perez e l'idea affidare la panchina dei Blancos all'ex tecnico di Cagliari e Milan nacque proprio su sua precisa indicazione.

Il resto è ovviamente storia, con Allegri che ha gentilmente declinato la proposta del club quattordici volte campione d'Europa per (ri)abbracciare la Juventus dopo gli undici trofei vinti insieme tra il 2014 e il 2019.

Nonostante la mancata fumata bianca sulla via che porta a Madrid, i contatti tra Allegri e Campos non si sono mai spenti e, come detto, i due si sono rivisti in tempi non sospetti per parlare di alcuni dei rispettivi giocatori legati a potenziali dinamiche di calciomercato.

Allegri ha messo sul tavolo i nomi di Arthur e Rabiot, sondando un eventuale interesse parigino, poi i discorsi si sono spinti fino a tirare in ballo anche Wijnaldum e Paredes.

Quest'ultimo profilo graditissimo dall'allenatore della Juventus, prontamente accontentato dalla società bianconera che l'ha strappato in prestito con opzione di riscatto proprio nelle battute conclusive del mercato estivo.