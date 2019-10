Dalla Spagna, 'Sport' sicuro: Inter-Rakitic pista calda, incontro con Ausilio

Secondo quanto riportato da 'Sport', l'Inter e Rakitic si avvicinano. Ausilio la scorsa settimana è stato in Spagna per cominciare a trattare.

L' ha preggiato contro il nella giornata di sabato. In sé non è certo un dramma, ma la situazione nerazzurra è complicata soprattutto per via di una coperta che si è dimostrata troppo corta in determinate zone del campo. Antonio Conte, dopo la sfida contro i crociati, si è infatti sfogato a riguardo.

"È la terza partita che facciamo in 6 giorni e stanno giocando praticamente sempre gli stessi per via di alcuni problemi fisici. Non sono sereno, non sono tranquillo. Non faccio una critica alla società ma dobbiamo tutti essere bravi per cercare di migliorare".

Parole chiare, che puntano dritte al calciomercato di gennaio. E puntualmente l'Inter si sta già muovendo, come riporta oggi il quotidiano spagnolo 'Sport', che addirittura dedica tutta la prima pagina al tentativo nerazzurro di acquistare Ivan Rakitic a gennaio. Segno che la trattativa esiste e che c'è anche la volontà del giocatore.

Rakitc al è ormai chiuso, relegato in panchina. I catalani non lo bloccheranno a gennaio, con il centrocampista che vuole andare a giocare. Conte lo desidera e sarebbe l'ideale per il suo centrocampo. L'unico ostacolo, come spesso accade in questi casi, è la richiesta alta del Barcellona, che per il momento ha sempre chiesto 35 milioni di euro.

Come conferma il quotidiano spagnolo, c'è stato già un incontro la scorsa settimana tra l'Inter ed il Barcellona: c'è una distanza tra domanda e offerta ma ci sono anche ottimi rapporti tra le due società, che agevolano la trattativa.

Sembra esserci per i nerazzurri però una condizione necessaria per permettersi una tale cifra da spendere nel mercato invernale, ovvero passare il girone di . Se l'Inter dovesse approdare agli ottavi di finale, l'investimento sarà più che 'ammortizzabile'.

Il Barcellona potrebbe anche accettare una formula 'particolare', ma vuole comunque 35 milioni di euro per Ivan Rakitic, né ha intenzione di trattare contro-partite tecniche dell'Inter.