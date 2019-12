Dalla Spagna: la Juventus si fionda su Ter Stegen, Bayern e PSG le rivali

Marc-André Ter Stegen è finito tra i desideri della Juventus secondo 'Mundo Deportivo', anche se sarà complicato strappare il portiere al Barcellona.

La è una squadra che negli ultimi anni ha dimostrato di sapersi muovere sapientemente in sede di calciomercato. La Vecchia Signora si muove su più tavoli, si interessa a più giocatori e, anche se un giocatore non sembra essere l'obiettivo primario per il presente, viene seguito e adocchiato per una possibile occasione da prendere al volo.

Si tratta ad esempio del caso di Marc-André Ter Stegen, portiere del che negli ultimi due anni è cresciuto esponenzialmente fino a diventare uno dei migliori in assoluto nel mondo, nel suo ruolo. Secondo il quotidiano 'Mundo Deportivo' la Juventus si è cominciata ad interessare infatti al tedesco.

In effetti non è solo la Vecchia Signora ad aver mostrato interesse. Tre delle squadre più importanti del mondo hanno già interrogato Ter Stegen per capire se sarebbe disposto a lasciare il Barcellona. Come ha appreso il quotidiano spagnolo, , Juventus e hanno bussato alla sua porta per un contatto quantomeno esplorativo.

Il portiere del Barcellona, che ha una clausola rescissoria di 180 milioni di euro, mantiene comunque una tranquillità assoluta. Ter Stegen è completamente integrato a Barcellona ed il club lo ha già informato che intende sedersi con lui durante il 2020, preferibilmente ad inizio anno, per iniziare a negoziare il suo rinnovo.

Già, perché il contratto del tedesco attualmente scade nel 2022 e le tre squadre che hanno mostrato interesse lo hanno fatto proprio in ques'ottica: inserirsi tra qualche mese con decisione se tra il Barcellona ed il giocatore non dovesse scoccare la scintilla per il rinnovo. Al momento la Juventus resta ben coperta con Szczesny e Buffon.