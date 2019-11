Mundo Deportivo: il Barcellona sempre più vigile su Lautaro

Lautaro Martinez guadagna continuamente consensi non solo nell'Inter, ma anche nel Barcellona: è considerato l'erede ideale di Suarez.

Il 'Mundo Deportivo', quotidiano catalano vicino alle vicissitudini di casa , rilancia la tentazione Lautaro Martinez in blaugrana. Forse già più di un pensiero, visto che gli scout del club Culé già da tempo seguono il classe 1997 dell' .

Le sue caratteristiche sono considerate ideali per prendere l'eredità di Luis Suarez, che compirà 33 anni il prossimo gennaio e potrebbe lasciare la Catalogna nell'estate 2020 o 2021. La sua successione è attualmente considerata la priorità dal club per il mercato.

Il sogno sarebbe Kylian Mbappé, ma le difficoltà sono molte, così come Harry Kane il cui prezzo è considerato eccessivo. Lautaro costerebbe comunque almeno 100 milioni di euro, visto che si parla di una clausola di poco superiore alla tripla cifra nel suo contratto.

Tra gli altri nomi forti ci sarebbe anche quello di Marcus Rashford, anche lui classe 1997, ma l'argentino intriga di più.

Arrivato all'Inter l'anno scorso, in questa stagione Lautaro ha già segnato 7 goal complessivi, contro i 9 dell'anno scorso nell'arco di tutta la stagione. Non dovrebbe essere difficile riuscire a superare il bottino dello scorso anno di questo passo. E ha le caratteristiche che piacciono in Catalogna: vede la porta, gioca a pochi tocchi, sa giocare con la squadra ed è versatile.

Gli occhi delle altre grandi d'Europa sono vigili su di lui: anche il Manchester United valuta l'idea dell'argentino e lo segue. Anche se a Barcellona c'è il compagno di nazionale Leo Messi, con cui l'ex Racing si trova molto bene in campo.

Dalle prime voci di quest'estate, dopo la Copa America, alle prime pagine. Il Barça ha messo Lautaro Martinez nel mirino. E l'Inter dovrà resistere alle offerte e alla tentazione dell'argentino.