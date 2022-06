Dalla Serie B a tre campionati di fila vinti: l'Inter Club sogna anche in Champions League

Squadra del leggendario Ildefons Lima, il club di Andorra è in finale nel primo turno di Champions: in cinque anni ha cambiato la sua storia.

I primi turni di Champions League portano ogni anno una serie incredibile di storie, sognanti e particolari rispetto al grande clacio d'elite tra Milano, Londra, Parigi e Madrid. Le gare che hanno aperto l'edizione 2022/23 del torneo hanno visto avanzare verso la finale del primo turno preliminare il Vikingur, team islandese che ha surclassato gli estoni del Levadia per 6-1, nonchè l'Inter Club d'Escaldes, abile a battere il team di San Marino, La Fiorita.

L'Inter Club, compagine di Andorra, porta con sè un doppio, correlato, racconto. Non solo è la squadra in cui milita Ildefons Lima, in campo a 42 anni e che da venticinque difende la maglia della Nazionale del microstato europeo, ma ha anche un ultimo quinquennio letteralmente dalle stalle alle stelle.

2017, si conclude il campionato di Andorra, vinto dal Futbol Club Santa Coloma, la squadra più vincente del paese, dove Lima ha tra l'altro militato tra il 2014 e il 2018, conquistando quattro titoli di fila. A circa 4 km di distanza, l'Inter Club d'Escaldes vinte il torneo di seconda divisione.

Non una prima volta, visti i terzi posti conquistati dall'Inter Club a cavallo del nuovo millennio. Il massimo risultato ottenuto, con alti e bassi continui, fino alla retrocessione del 2015 e al ritorno nella Primera Divisió un biennio dopo. Un evento che cambia la storia del campionato.

Nel 2018 il giocatore più rappresentativo nella storia di Andorra, il nostro Lima, decide di firmare proprio con l'Inter Club per una nuova sfida. Porta con sè la sua esperienza e nel giro di un anno, dalla Serie B l'Escaldes è Campione per la prima volta nella sua storia. Assaporato il successo, il club che gioca le partite interne allo Stadio comunale di Aixovall (1.800 posti a sedere) non si ferma più.

L'articolo prosegue qui sotto

Fa suoi i titoli anche nel 2021 e nel 2022, guardando all'annata 22/23 con chiare mire di un poker consecutivo di successi. Grazie alla vittoria del campionato, l'Inter Club d'Escaldes, con pochi giocatori di prospettiva e uno scheletro di elementi esperti che spazia da Bosch a Gallego, ha ottenuto come ovvio la qualificazione alla Champions League.

Nei turni preliminari, però, l'Inter Club si è fermata contro Drita, HR e Pristina, venendo subito eliminata anche dalle fasi iniziali di Conference ed Europa League. Stavolta, nella Champions 22/23, avrà di fronte gli islandesi del Vikingur, che hanno dalla propria la possibilità di giocare in casa.

In palio c'è la sfida contro il Malmo, un ostacolo enorme per chiunque supererà il turno: gli svedesi sono reduci dalla fase a gironi della scorsa edizione di Champions ed ora aspettano la propria avversaria nel primo turno eliminatorio. Se passerà il turno, l'Inter sarà assoluta sfavorita. Mai direi mai: del resto in cinque anni è passata dalla B di Andorra a tre campionati di fila vinti. Perchè non sognare?