Dalla Serie A alla Natzionale Sarda: l'ex Cagliari Pinna è tra i convocati

Dal sogno Nazionale alla... Natzionale. Quella sarda, quella che raccoglie i migliori giocatori dell'isola, a patto naturalmente che non giochino per la Nazionale numero uno, ovvero l'Italia. Dopo quasi 3 anni d'inattività, la squadra guidata da Vittorio Pusceddu (ex mancino tra le altre di Cagliari e Fiorentina) torna in campo: domenica 15 maggio disputerà una partita amichevole contro il Torpè, formazione militante in Prima Categoria.

La curiosità è la presenza nell'elenco dei convocati di un nome piuttosto conosciuto: quello di Simone Pinna, 24 anni, di professione difensore. Oggi gioca nell'Olbia, in Serie C. Ma fino a meno di un anno fa il suo cartellino era di proprietà del Cagliari, con cui ha addirittura esordito in Serie A nel 2019.

Una sola presenza nella massima serie per Pinna. Peraltro piuttosto sfortunata. Ha infatti indossato la maglia del Cagliari nella prima giornata del campionato 2019/2020, uscendo dal campo assieme ai compagni dopo una dolorosa sconfitta interna contro il Brescia. La seconda parte di quella stagione l'ha giocata all'Empoli, in Serie B.

Da agosto 2021 è sceso ancora di categoria, firmando a titolo definitivo per l'Olbia, formazione di Serie C. La stessa squadra in cui si era messo in luce da giovanissimo qualche anno prima, in prestito dal Cagliari, club con cui i rapporti di mercato sono piuttosto stretti. Già ai tempi della prima esperienza all'Olbia, nel 2019, Pinna era stato chiamato dall'allora ct Bernardo Mereu.

Oltre a Pinna, l'elenco dei convocati della Natzionale Sarda comprende un altro paio di volti abbastanza noti: presente Francesco Dettori, oggi al Picerno e in passato al Chievo e al Pescara, e l'ex livornese Emerson Ramos, difensore che come noto può vantare un sinistro portentoso, pure lui attualmente in forza all'Olbia.