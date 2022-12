Dalla Serie A ai Mondiali: Erlic terzo con la Croazia... senza mai giocare

Il difensore del Sassuolo ha fatto parte della spedizione croata in Qatar fino alla medaglia di bronzo, senza però riuscire a mettere piede in campo.

Terzo posto e medaglia di bronzo conquistata ai Mondiali in Qatar per Martin Erlic. Il difensore del Sassuolo ha fatto parte della spedizione della Croazia guidata dal commissario tecnico Zlatko Dalic e che si è piazzata al terzo posto grazie al successo nella ‘finalina’ contro il Marocco per 2-1.

Il calciatore classe 1998, cresciuto nei vivai di Dinamo Zagabria e HNK Rijeka prima di approdare in Italia nel settore giovanile del Parma, ha vestito in carriera le maglie di Sudtirol e Spezia, mentre quest’anno è torna alla base al Sassuolo, alla corte di Alessio Dionisi.

Dopo tutta la trafila dall’Under 17 all’Under 21, Erlic ha esordio il 6 giugno scorso con la nazionale maggiore della Croazia grazie a Dalic, che lo ha schierato titolare nelle sfide di Nations League contro la Francia in casa e in trasferta, con in mezzo la gara contro la Danimarca e nell’amichevole contro l’Arabia Saudita in preparazione alla Coppa del Mondo.

Il difensore nativo di Zara è entrato a far parte della lista dei 26 calciatori scelti dal ct per la competizione iridata in Qatar e ha preso parte al cammino iniziato nel Gruppo F con l’esordio contro il Marocco e concluso proprio contro i ‘Leoni dell’Atlante’ nella finale 3°/4° posto.

Con la leggenda Lovren e l’astro nascente Gvardiol davanti nelle gerarchie, Erlic non è riuscito a debuttare ai Mondiali, così come altri due suoi compagni, Domagoj Vida e Luka Susic.



Al triplice fischio della ‘finalina’ è ufficialmente la festa in casa Croazia per il terzo posto, arrivato dopo il secondo di quattro anni fa. Tra gli eroi di un Paese che conta solamente circa 4 milioni di abitanti c’è anche Martin Erlic, immortalato mentre esulta in compagnia della leggenda Luka Modric e non solo.

Un traguardo meritato per il 24enne diventato grande in Italia fino al podio dei Mondiali, seppur senza riuscire a mettere piede in campo.