Dalla quinta serie al sogno Europa League: ora Teuma sfida l'Italia

Capitano dell'Union Saint-Gilloise, qualificato ai quarti di Europa League, è uno dei giocatori più rappresentativi di Malta.

Un giocatore di Malta è ancora in corsa, nel 2022/2023, per uno dei più importanti trofei del Vecchio Continente: l'Europa League. Una novità per una selezione mai riuscita a fornire al calcio mondiale dei grandi talenti, se non per qualche eccezione. Proverà a fare la storia Teddy Teuma, capitano dell'Union Saint-Gilloise e centrocampista della Nazionale biancorossa. In continua ascesa.

Classe 1993, nato in Francia ma di origini maltesi, fino alla prima parte del 2017/2018 militava nella terza serie francese. Era uno dei migliori giocatori del Red Star, compagine di Parigi (in periferia, a Saint-Ouen) riucita ad ottenere il pass per la Ligue 2 - la seconda serie - nell'annata successiva.

Qui, Teuma è stato notato dai belgi dell'Union Saint-Gilloise, anch'essi militanti in seconda serie. Per Teuma il massimo livello dei campionati sembrava ancora lontano, considerando che nei primi anni di carriera aveva giocato nel quinto livello del calcio francese. Con la crescita del club gialloblu, però, tutto è cambiato.

Teuma ha giocato per tre anni con il Saint-Gilloise nella Challenger Pro Club, fino a quando in maniera insperata la squadra ha ottenuto la promozione nella massima serie.

Attesa 48 anni, la salita in Jupiler League si è rivelata senza sosta, tanto che come noto il miracolo del club fondato nel 1897 ha portato all'immediato secondo posto, che a Saint-Gilleis non si vedeva ormai da un secolo.

Come trequartista, mezz'ala e mediano, ma soprattutto dietro le punte, Teuma ha giocato fin qui un 2022/2023 da urlo: 12 goal e 13 assist nelle varie competizioni, con la qualificazione ai quarti di Europa League conquistata e la possibilità di lottare per fare ulteriormente la storia e vincere per la prima volta un titolo continentale.

Imprescindibile della formazione maltese, Teuma ha scelto Malta come sua Nazionale dal 2020, cominciando ad entrare con grande decisione nei convocati, fino a sbloccarsi in zona goal nel 2022 con le reti a Estonia e Kuwait.

A quasi tren'anni, che compirà il prossimo settembre, Teuma non ha più limiti. Dopo aver assaporato le serie inferiori francesi vuole puntare l'Europa League e chissà, anche gli Europei. Una volta superata il calcio dilettantistico, è tutto in discesa.