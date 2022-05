Dalla lite allo United al trionfo in Conference: Mou 'ritrova' Smalling

Ai tempi dello United, tra i due furono scintille quando il difensore si rifiutò di entrare in campo: sei anni dopo festeggiano insieme la Conference.

Dopo quattordici lunghissimi anni, la Roma torna ad assaporare l'ebbrezza di un trofeo. I giallorossi piegano la resistenza del Feyenoord e si aggiudicano la prima edizione della Conference League.

La rete di Nicolò Zaniolo nel primo tempo consegna a José Mourinho il primo trofeo alla guida della formazione giallorossa. Sigillo che consente al tecnico lusitano di diventare il primo allenatore a vincere tutte e tre le competizioni UEFA.

Due volte la Champions League con Inter e Porto, l'Europa League con Porto e United, e ora la Conference League alla guida dei capitolini.

Nell'economia del trionfo in quel di Tirana, però, va sottolineata la grandissima prestazione difensiva di Chris Smalling, insuperabile baluardo capace di guidare il reparto difensivo romanista specialmente nella ripresa, coincisa con il momento di massima pressione olandese.

Il centrale inglese ha giganteggiato al centro del reparto arginando a più riprese il capocannoniere del torneo Dessers, mina vagante, ma mai in grado di far vacillare il numero 6 giallorosso. Senza dimenticare la provvidenziale chiusura in scivolata sul tentativo a botta sicura di Kokcu.

Mou e Smalling, dunque, possono finalmente sorridere e festeggiare, insieme. Proprio loro due che, ai tempi del Manchester United, ebbero degli screzi molto pesanti.

Era il 2016, quando il centrale difensivo che ha brillato nella notte di Tirana si rifiutò di scendere in campo contro di Swansea, venendo accusato dallo 'Special One' di aver messo in dubbio la 'cultura United'.

A sei anni di distanza, e con una coppa tra le mani, si può tranquillamente parlare di acqua passata.