Cresciuto nelle giovanili del club biancoceleste, ha debuttato e vinto in prima squadra: poi i prestiti fino al ritiro per fare il dentista.

Sacrifici, tanti, per raggiungere il grande sogno. Quello di tanti, ma non di tutti, di fare del calcio il proprio mestiere. Una passione coltivata fin da bambino che ad un certo punto arriva ad un bivio: per qualcuno - pochi a dire il vero - c'è la possibilità di trasformarla in un lavoro mentre altri possono solo continuare a coltivarla nel tempo libero tra campi di periferia e il tifo allo stadio o davanti la tv.

Riccardo Perpetuini era riuscito a realizzare il suo sogno, quello di vestire la maglia della Lazio e giocare in prima squadra. Un traguardo raggiunto al termine di un lungo cammino, in cui ha dovuto fare tutta la trafila e lavorare duro, prima di godersi il panorama dall'alto.

Due trofei con i biancocelesti, l'esordio in Serie A e in Europa League, prima di una serie di prestiti fino all'esperienza alla Salernitana, in cui mostra tutte le sue doti. Un peregrinare che prosegue fino all'ultima fermata, Mantova, quando a 26 anni il centrocampista romano decide di appendere gli scarpini al chiodo e intraprendere un altro percorso: la professione di dentista, esercitata ancora oggi.

"Ero a Mantova, non sapevano cosa dire. Oggi sono più felice di prima".

"Giocavo e studiavo, poi ho scelto di diventare un dentista - ha raccontato alla 'Gazzetta dello Sport' - Non avevo più voglia di allenarmi".

Riccardo non ha avuto paura di prendere una decisione così "difficile". Avanti a lui c'era ancora una carriera da vivere e la maturità calcistica ancora da raggiungere. Ma per lui era tempo di cambiare e intraprendere un nuovo percorso, altrettanto - o forse più - appagante professionalmente.

"Se non riesci a fare bene una cosa, è meglio non farla".

La Lazio lo notò a nove anni in occasione di un Summer Camp. Era il 1999. Iniziava lì il percorso nelle giovanili biancocelesti, fino all'esordio in Serie A dieci anni, il 17 maggio 2009, contro il Palermo al posto di Dabo.

Riccardo deve ancora compiere 19 anni quando mette per la prima volta piede in campo all'Olimpico, a pochi giorni dalla finale di Coppa Italia vinta ai rigori contro la Sampdoria.

"Il giorno prima venni espulso in Primavera, uscii dallo spogliatoio nervosissimo e deluso, ma un dirigente mi disse che sarei dovuto partire con la prima squadra e precipitarmi all’aeroporto. Eravamo io e Tuia, un amico che ancora frequento (oggi difensore del Lecce, ndr). Prima della gara Delio Rossi ci confessò che uno di noi avrebbe debuttato”.

In estate il cambio in panchina con l'arrivo di Davide Ballardini. Il nuovo tecnico decide di aggregarlo alla prima squadra e lo porta nel ritiro di Auronzo di Cadore:

"Zarate faceva cose incredibili. Ricordo anche Brocchi e Ledesma, con loro mi sento ancora".

Senza dimenticare l’esperienza con Simone Inzaghi nelle giovanili biancocelesti:

“In allenamento ti rompeva le scatole all’infinito. Urlava, chiamava sempre il pallone, ti tartassava di continuo, ma era un simpaticone. Veniva sempre a darci consigli. Non pensavo che sarebbe diventato un allenatore così bravo”.

La stagione inizia con un altro successo, quello in Supercoppa Italiana contro quell'Inter di Mourinho che riuscirà a conquistare il 'Triplete'.

Per Perpetuini arrivano altre presenze tra i 'grandi' tra cui la prima in Europa nel 4-0 sul campo del Levski Sofia, in Bulgaria, il 1° ottobre nella fase a gironi di Europa League.

Alla Lazio non c'è posto e Riccardo inizia il giro di prestiti. A gennaio va a Crotone, dove giocherà la seconda parte di campionato, prima di tornare alla base.

Sei mesi a Roma (con tanto di debutto in Coppa Italia), prima di un'altra esperienza, questa volta a Foggia agli ordini di Zdenek Zeman, con cui colleziona ben 21 presenze.

È nelle fila della Salernitana, in Lega Pro, che Riccardo Perpetuini riuscirà a brillare, dal 2012 al 2014. Sei goal e un assist in 58 presenze totali in due stagioni, per un totale di oltre 5 mila minuti giocati.

"Due anni fantastici. Nel 2013 salimmo in C1, nel 2014 vincemmo la Coppa Italia Lega Pro all’Arechi, in uno stadio pieno. La Salernitana merita la Serie A. I tifosi mi chiedono ancora del gol contro il Perugia, o di una partita contro il Gubbio vinta negli ultimi minuti”.

Tornato alla Lazio riparte subito direzione L'Aquila: i club trovano l'accordo per il prestito biennale, ma il classe 1990 resterà solo una stagione a causa di un brutto infortunio al ginocchio.

Nel 2015 scade il contratto che lo legava alla Lazio. Perpetuini resta qualche mese senza squadra, prima di firmare a settembre con la Cremonese. A gennaio, il club grigiorosso lo manda in prestito al Mantova, che in estate lo acquista.

Sembra l'inizio di una nuova grande avventura, ma in realtà all'orizzonte c'è un colpo di scena del tutto inaspettato: a ottobre 2016 il romano decide di risolvere il contratto e appendere gli scarpini al chiodo.

Da quel momento cambia vita e si butta a capofitto sugli studi. Poi la laurea all'Università di Foggia e lo studio aperto nel quartiere Prati, nel cuore di Roma, dove lavora con un assistente speciale.

"Sono anche il capo di mio padre: lui è un odontotecnico, mi assiste durante gli interventi".

Il calcio è il passato, anche se la lunga esperienza sul rettangolo verde di gioco sarà sempre incisa nell'anima e sulla pelle di Perpetuini.

"Mi porto dietro la lucidità e la freddezza del centrocampista. Quando esci da quel mondo ti rendi conto che la realtà è un’altra. Sbagliare un passaggio è niente, curare i pazienti è più importante".

Come ha lui stesso raccontato a più riprese, Perpetuini non si è mai pentito della scelta fatta. Il giovane dentista ci ha tenuto più volte a lanciare un messaggio chiaro ai tanti ragazzi che inseguono disperatamente - e ossessivamente - il sogno di diventare calciatori:

"Ho avuto la fortuna e la bravura di poter decidere cosa fare, oggi ho scelto di fare il dentista - ha raccontato a 'Ilbellodelcalcio' -. Forse, se avessi avuto in mente solo il calcio avrei continuato a giocare. Ma un messaggio lo voglio passare ai ragazzi: non fissatevi per il calcio, non è una scienza esatta e mentre ti senti bravo e campione potrebbe succedere che ti infortuni o non sei pronto a salire sul treno che ti aspetta alla stazione che ti proietta verso la gloria. Il calcio è troppo legato a momenti fortunati o a situazioni che non puoi prevedere".