Dalla Juve al sondaggio del Manchester United: la storia di Schiavone

Tutta la trafila nelle giovanili, da protagonista, della Juventus: dal sondaggio di Sir Alex Ferguson all'attualità targata Salernitana.

Scenario: "Nike Cup", lo sguardo attento di Sir Alex Ferguson, il sondaggio del . A 15 anni, alle volte, i sogni possono diventare realtà. Lo sa bene Andrea Schiavone, che ne ha coronato uno bellissimo: difendere, da protagonista, i colori della per tutta la trafila nel settore giovanile.

Dai "Primi Calci" del Lascaris, club dilettantistico torinese, all'approdo alla corte di Madama nel 1999. Amore vero, puro, con i gradi di capitano sfoggiati in mezzo al campo. Con classe, professionalità e leggerezza. Auspicando il grande salto.

Che, a suo modo, è avvenuto. Magari non quello tanto bramato nell'élite nostrana, ma comunque altrettanto significativo. Considerando come, presenze alla mano, il calciatore piemontese sia diventato una certezza per la categoria cadetta.

Domenico Maggiora, ex tecnico tecnico dei Giovanissimi della Juventus, paragonò Schiavone a un piccolo Daniele De Rossi. Massimiliano Maddaloni, ai tempi tecnico degli Allievi Nazionali, si spinse fino ad Andrea Pirlo. Alla base del (doppio) pensiero, tuttavia, una visione univoca: il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette.

Stimato da tutti gli allenatori che ha avuto, Andrea ha riscosso consensi positivi ovunque abbia militato: Modena, , Cesena, , Bari, . Piazze, queste, che hanno osservato da vicino le qualità di un prospetto che, se avesse avuto un po' più di fortuna, avrebbe potuto testarsi anche in . Ma il calcio, si sa, è materia volubile. Dunque, tocca accontentarsi.

Pane e calcio. Fin da piccolo, piccolissimo. Grugliasco (TO). Istituto Vittorini (sezione Castellamonte). Prima prova maturità 2012: la crisi e i giovani. Tesina esposta alla prova orale: topografia sullo spianamento di un campo di calcio e differenze tra terreno sintetico e misto.

Schiavone è fatto così, ama smisuratamente uno sport che, passo dopo passo, lo ha visto protagonista di un importante percorso di crescita. Il tutto, senza distogliere la concentrazione dalle priorità, valori leali e sinceri, mix di fattori che lo hanno reso un veterano tra i piccoli.

Altro giro, altro estimatore: Fabrizio Ravanelli. Penna Bianca, nei pochi mesi in cui allenò l’Ajaccio nel 2013, tentò di portare Andrea nella , scenario bocciato con decisione dai dirigenti bianconeri, intenzionati a valutare i progressi del ragazzo in .

Le prime nozioni tattiche assorbite alla corte degli “Esordienti” di Antonio Marchio, le varie under di categoria, fondamentali per arrivare ad allenarsi con la Prima Squadra guidata da Ciro Ferrara:

“Una volta ero in mezzo ad un torello. Sfiorai una palla calciata da Alessandro Del Piero. Non mi osai di fargli notare che l’avessi toccata, ma Del Piero subito mi disse: “Perché non hai detto niente? Devi dirlo quando tocchi il pallone”. Una sorta di rimprovero affettuoso”.

Schiavone, ora, a 27 anni detta i tempi del centrocampo della Salernatina. Un'avventura, l'ennesima, nata sotto un ottimo rendimento. E chissà che non possa portare al finale salto di qualità, probabilmente né al Manchester United né alla Juventus, ma in un categoria che - comunque - in un modo o nell'altro sembra essere scritta nel destino del fu predestinato.