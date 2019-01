Dalla Cina a Bologna per Inzaghi: tifosa scoppia in lacrime alla notizia dell'esonero

Prima di salutare Bologna Inzaghi ha incontrato una tifosa cinese, venuta di proposito da Shangai: è scoppiata in lacrime alla notizia dell'esonero.

La giornata di lunedì è stata l'ultima per Pippo Inzaghi in quel di Bologna. Dopo aver avuto l'ultimo colloquio nel pomeriggio con Joey Saputo ed i dirigenti Superpippo è andato via a bordo della sua auto.

Queste le sue dichiarazioni riguardo la fine dell'avventura sulla panchina felsinea, che adesso sarà occupata da Sinisa Mihajlovic.

"Mi dispiace dover lasciare la città e questa splendida gente".

Poco prima di andare via però Inzaghi ha incontrato una sua fan cinese Ni Min, soprannominata Filippa proprio per la passione nei confronti dell'ex bomber rossonero, appena atterrata da Shangai per trascorrere 4 giorni in città ed assistere agli allenamenti del proprio idolo.

La signora, non appena ha saputo dell'esonero di Inzaghi, è scoppiata in lacrime. Lacrime che sono state in parte interrotte dall'incontro con Inzaghi e dalla consegna a quest'ultimo di una foto che avevano fatto insieme quando allenava il Venezia.