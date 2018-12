Europa League: Napoli, Inter e le squadre retrocesse dalla Champions

Inter e Napoli chiudono al terzo posto nei gironi di Champions e retrocedono in Europa League: ecco chi potranno trovarsi di fronte al sorteggio.

Inter e Napoli non ce l'hanno fatta: chiudono al terzo posto i rispettivi raggrupamenti e 'retrocedono' dalla Champions League all' Europa League. Una parziale consolazione per i nerazzurri di Spalletti e gli azzurri di Ancelotti, che avranno un'altra possibilità di alzare un trofeo continentale in questa stagione, anche se certamente non il più ambito.

CHI RETROCEDE IN EUROPA LEAGUE

A ripartire dall'Europa League sono le 8 terze classificate dei gironi di Champions League. Entreranno in scena direttamente nella seconda fase della competizione, ovvero dai sedicesimi di finale, incrociandosi con le 24 formazioni qualificatesi attraverso i 12 gironi. Al momento l'elenco delle terze è composto da: Bruges, Galatasaray, Inter, Napoli, Benfica e Valencia, tutte già certe di proseguire in Europa League la propria stagione. Mercoledì sera il quadro sarà completo con una tra Lione, Shakhtar e Hoffenheim e una tra Viktoria Plzen e CSKA Mosca.

LE FASCE DEI SEDICESIMI DI EUROPA LEAGUE

PRIMA FASCIA: Bayer Leverkusen/Zurigo, Salisburgo, Zenit, Dinamo Zagabria, Arsenal, Betis/Milan, Villarreal/Rapid/Rangers/Spartak, Eintracht, Genk/Besiktas/Malmo/Sarpsborg, Krasnodar/Siviglia/Standard, Dinamo Kiev, Chelsea, oltre alle 4 migliori terze dei gironi di Champions League.

SECONDA FASCIA: Zurigo/Bayer, Celtic/Lipsia, Slavia Praga/Copenhagen/Bordeaux, Fenerbahçe, Sporting, Betis/Milan/Olympiacos, Villarreal/Rapid Vienna/Spartak/Rangers, Lazio, Genk/Besiktas/Malmo/Sarpsborg, Astana/Rennes, Vidi/PAOK/BATE, oltre alle 4 peggiori terze dei gironi di Champions League.

In prima fascia, nell'elenco delle teste di serie, vengono inserite le quattro migliori terze dei gironi di Champions League, a cui giovedì andranno ad aggiungersi le 12 vincenti dei gironi di Europa League. Viceversa, nella seconda fascia si piazzano le quattro peggiori terze dei gironi di Champions League assieme alle seconde classificate dei gironi di Europa League. Le formazioni della seconda fascia sfideranno nei sedicesimi di finale di Europa League quelle della prima, che avranno il vantaggio di disputare la gara di ritorno in casa. Le squadre dello stesso paese possono incontrarsi soltanto dai quarti di finale in poi.

SORTEGGIO SEDICESIMI EUROPA LEAGUE: DATA E ORARIO

Il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League si svolgerà lunedì 17 dicembre a Nyon, nella sede della UEFA, con inizio programmato alle ore 13: sarà preceduto, alle 12, dal sorteggio degli ottavi di finale di Champions League.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE IN TV E STREAMING

Il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League sarà trasmesso in diretta, come detto al termine di quello degli ottavi di Champions League, da Sky Sport. In streaming sarà possibile seguirlo tramite il servizio SkyGo e sul sito dell'UEFA.