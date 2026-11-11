Dall’addio di De Bruyne alle possibilità Cacciamani e Varela: il Napoli prepara la rivoluzione di gennaio

📝 Nato a Reggio Calabria nell'agosto del 1996, giornalista pubblicista dal 2021. Ho fatto del racconto del calcio una missione di vita, sfogliandone tutte le sfaccettature: mi piace tanto il lato umano di questo sport quanto quello tecnico-tattico.

Amo quelli che, nel basket, vengono considerati i “minors”: la Serie B e la Serie C sono il mio pane quotidiano sin dall’inizio della mia avventura nel giornalismo calcistico. Mi piace tanto anche “scoprire” i rockie, quei giovani talenti che riescono poi a far strada. Seguo da vicino anche il Milan.

Sono un telecronista per Sky Sport Italia e collaboro con Goal.com dal 2023.

🧠 Aree di competenza:

• AC Milan

• Serie B

• Serie C

• Calcio giovanile

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