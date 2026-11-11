Dall’addio di De Bruyne alle possibilità Cacciamani e Varela: il Napoli prepara la rivoluzione di gennaio

La sessione invernale di calciomercato si profila caldissima in casa Napoli, dopo una prima parte di stagione con tanti bassi e pochi alti.
Come confermato anche dall’intervento di Giovanni Manna a Radio Kiss Kiss Napoli, l'obiettivo sarà quello di correggere la rotta e dare nuova linfa a una rosa chiamata a lottare su più fronti.
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L’EVERTON SU DE BRUYNE?
Il primo nome fra i big a rischio addio è quello di Kevin De Bruyne. Dall’Inghilterra, nelle ultime ore sono rimbalzate con insistenza voci di un forte interessamento da parte dell'Everton, pronto a fare sul serio per riportare il fuoriclasse belga in Premier League già a gennaio.
Una sua eventuale cessione sarebbe certamente pesantissima, ma anche alla luce di alcune incomprensioni viste in campo, potrebbe essere anche una giusta soluzione.
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CACCIAMANI PIACE
Fra i nomi recentemente accostati al Napoli c’è anche quello di Cacciamani. Dopo le belle cose mostrate in B con la Juve Stabia, il giocatore del Torino classe 2007 si sta imponendo su ottimi livelli anche in Serie A.
Il profilo di Cacciamani sembrerebbe sposarsi alla perfezione con il disegno tattico del Napoli attuale, ma la concorrenza è agguerrita e difficilmente la società granata lo lascerà partire a stagione in corso.
L’IDEA: VARELA INSIEME A HOJLUND
Discorso molto simile per Varela. L’esplosione del giocatore del Monza ha causato vari interessi per lui in tutta Europa, con le big già pronte a bussare alla porta dei brianzoli.
Varela potrebbe essere un’ottima spalla o un grande alter ego per Hojlund, anche in virtù del sempre più probabile addio di Lorenzo Lucca nel calciomercato invernale. Come per Cacciamani, però, è doveroso sottolineare come potrebbe rivelarsi assai complicato portarlo via dalla Lombardia a metà anno calcistico.
SARÀ RIVOLUZIONE?
In ogni caso, anche per bocca di Manna, quella di gennaio rischia di essere una sessione ad altodi movimenti per il Napoli.
“Cercheremo di migliorare la squadra per quanto ci sarà possibile, in estate le operazioni abbiamo provato a farle, ma c’è stato stallo. Cercheremo di farci trovare pronti a gennaio” ha sottolineato il DS nel suo intervento in radio.
Di certo, dunque, c’è da attendersi diversa attività in casa azzurra, sia in entrata che in uscita.