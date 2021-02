Dal River Plate alla Serie C: la Sambenedettese prende Ivan Rossi, è ufficiale

Un altro argentino si unisce al club marchigiano: arriva dal club di Buenos Aires. Ha giocato anche in Copa Libertadores.

La Sambenedettese mette a segno un altro colpo di primo piano. Nelle ultime ore di mercato è arrivato il centrocampista Ivan Rossi, direttamente dal River Plate.

Un acquisto di lusso per l'ambizioso club di Serie C, al momento al quinto posto nella classifica del girone B, ma che punta diretto alla promozione (il Südtirol capolista dista 6 lunghezze).

La SS Sambenedettese comunica di aver acquisito a titolo definitivo fino a giugno 2022 le prestazioni sportive del centrocampista Ivan Javier Rossi, classe 1993. @espn pic.twitter.com/Jq7DIGWOgw — Samb Calcio (@Samb_Calcio) February 1, 2021

Il centrocampista classe 1993 è cresciuto nel Banfield e ha esordito con Almeyda in panchina, per poi passare al River Plate. Due parentesi in prestito con il Colo Colo e l'Huracan prima di tornare alla base.

Rossi, 27 anni, ha origini italiane e nella sua carriera può vantare anche 7 presenze in Copa Libertadores. La sua nuova sfida si chiama Samb, in Serie C. Insieme a tanti altri argentini, tra cui Maxi Lopez e Ruben Botta. Un grande salto, con tante ambizioni.