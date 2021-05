Dal "ristorante da 100 euro" alla causa con il Chelsea: i divorzi complicati di Antonio Conte

Non è uno che se ne va in silenzio, diciamo così: dalla rottura con la Juventus, ma prima ancora alle polemiche a Bari e Siena. I divorzi di Conte.

Se c'è una cosa che si può dire serenamente su Antonio Conte, è il fatto che, quando lascia una squadra, non lo fa in mezzo a canti di usignoli. O meglio, non solo quando si separa da un club, in generale ad ogni fine stagione, c'è sempre quache sassolino troppo ingombrante nelle scarpe del tecnico pugliese.

Si è separato conseunsualmente dall'Inter, per divergenze sul calciomercato e sulla ridimensione economica della società: ma i dissapori con i nerazzurri nascono già dall'anno scorso, quando sembrava stesse per abbandonare la nave dopo la finale di Europa League. Al centro delle sue polemiche una scarsa vicinanza della società alla squadra ed un calciomercato non all'altezza delle sue aspettative.

BARI

Si parte dal lontano 2009. Dopo aver portato il Bari in Serie A, ed aver firmato il rinnovo del contratto, Conte si sfoga in maniera inattesa in sala stampa. Poco dopo si dimetterà.

“Per il Bari ho lavorato giorno e notte, ma mi sono sentito tradito e non volevo più essere preso in giro. La società era consapevole di cosa significasse sposare il mio progetto e sostenere la mia idea di calcio. Purtroppo è venuta meno la fiducia”.

SIENA

In Toscana il bersaglio sono invece i giornalisti (e anche qualche tifoso) e tutto l'ambiente che circonda la squadra bianconera. Una conferenza che passerà alla storia:

"Inizio a stufarmi di sentire delle stronzate dette da pseudo intenditori di calcio, il Siena sta facendo un campionato importante. Siamo riusciti con il presidente ad abbassare il tetto ingaggi. A gennaio tutte di sono rinforzate, noi no. Sentiamo solo critiche e fischi alla minima delusione, non si vuole il bene del Siena, ci sono pseudo tifosi frustrati. Stiamo spingendo la macchina a 200 km/h. Ringraziate il signore che c'è Conte a Siena. Gufi, state a casa. Guardate che noi in Serie A ci andiamo, poi che non salga nessuno su quel cazzo di carro..."

JUVENTUS

Qui l'addio si materializza a più riprese, a cominciare da una conferenza stampa iconica dopo l'uscita della Juventus dalla Champions League in modo prematuro, per il secondo anno di fila.

"Quando ti siedi in un ristorante dove si paga 100 euro, non puoi pensare di mangiare con 10 euro".

Ma alla base del divorzio con la Juventus c'è stata soprattutto una divergenza in sede di calciomercato, con alcuni obiettivi di Antonio Conte non considerati dalla società.

"Certe volte mi piacerebbe essere dall'altra parte e poter spendere 100 milioni di euro per un giocatore... Così non colmeremo mai il gap con le grandi d'Europa".

NAZIONALE ITALIANA

Di difficile lettura invece l'addio alla Nazionale Italiana: c'è il solito sfogo di fronte ai giornalisti ma, internamente, il tecnico covava la voglia ed il desiderio di tornare ad allenare un club.

"Ci sono situazioni in cui si è incudine o martello: in questo momento siamo incudine. E’ il ruolo del commissario tecnico, lo è stato Prandelli e lo sarà anche il mio successore. Me ne farò una ragione. Dopo il Mondiale c’erano tanti buoni propositi, ma poi si è fatta marcia indietro come i gamberi. Il mio riferimento rimane il mio presidente. Quello che mi è dispiaciuto in questi due anni è vedere che una cosa andava fatta per o contro Antonio Conte e non per la Nazionale che è di tutti".

CHELSEA

In Inghilterra probabilmente l'addio più complicato, sicuramente in termini giuridici e pratici. Il rapporto logoro con lo spogliatoio e i contrasti con la dirigenza per ragioni di mercato, ritenuto insoddisfacente. Da Alex Sandro e Sanchez fino a Lukaku, Conte lamenta i mancati arrivi di tutti gli obiettivi da lui indicati e viene allontanato tra polemiche e veleni (salvo poi ottenere un succoso indennizzo dal ricorso alla Giustizia).

INTER

In casa nerazzurra un addio che sembrava vicino già al termine della scorsa stagione, dopo la finale di Europa League.

"Sono stati fatti errori importanti, non possiamo fare campionato e Champions in queste condizioni. Non è stato riconosciuto il mio lavoro e quello dei calciatori, abbiamo avuto scarsissima protezione da parte del club. Parlerò con il presidente. Tante cose non mi sono piaciute e non voglio fare un altro anno così, è stato un anno molto faticoso".

Il rinvio è stato posticipato praticamente di un solo anno e adesso, dopo la vittoria dello Scudetto, nel momento in cui è un idolo per tutto il popolo nerazzurro, Conte lascia ancora una volta una squadra in maniera contorta e burrascosa.