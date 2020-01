Dal PSG alla Serie B: Ongenda giocherà nel Chievo

Il Chievo saluta Vignato (che giocherà nel Bologna) e accoglie Hervin Ongenda, trequartista francese che ha giocato con Ibrahimovic al PSG.

Hervin Ongenda è il grande colpo di calciomercato del per gennaio. Il club veronese ha scelto lui come sostituto di Emanuel Vignato, ormai prossimo al trasferimento al .

Cresciuto nelle giovanili del , fino a qualche anno fa Ongenda era considerato uno dei migliori talenti in Europa. A Parigi ha giocato in totale 16 partite (con 2 goal segnati), condivivendo lo spogliatoio con Ibrahimovic.

Ongenda è già arrivato in , come riportato da 'Sky Sport', e firmerà il nuovo contratto con il Chievo nelle prossime ore. Nelle ultime stagioni il trequartista francese ha giocato in allo Zwolle, poi in al Murcia e infine in Romania al Botosani.

Il suo contratto sarebbe scaduto a giugno, ma il Chievo ha deciso di pagare un indennizzo al Botosani per anticipare l'arrivo di Ongenda a gennaio.