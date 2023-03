Dal nubifragio e i goal al VAR e le espulsioni: in Bolivia concessi 42 minuti di recupero

La sfida del sesto turno del campionato boliviano tra Atletico Palmaflor e Blooming si è prolungata ben oltre il 90’: concessi 42 minuti di recupero.

Un match infinito. Una gara e… mezza. La sfida valida per la sesta giornata del campionato boliviano tra Atletico Palmaflor e Blooming è durata ben 132 minuti. Sì, tutto vero! Il direttore di gara ha, infatti, concesso ben 42 minuti di recupero al 90’, prolungando di quasi un altro tempo di gioco l’incontro.

Una partita interminabile che ha messo alla prova i protagonisti in campo, gli spettatori presenti sugli spalti e coloro che l’hanno seguita davanti lo schermo.

La sfida si è conclusa sul risultato di 3-2 per i padroni di casa. Cinque goal ed emozioni passate in secondo piano dopo il maxi recupero concesso dal direttore di gara.



A causare l’extra-time sono stati diversi fattori, tra i quali primeggia senza dubbio quello legato al violento nubifragio che si è abbattuto e che ha ostacolato il normale svolgimento della gara.

Il terreno di gioco è diventato, infatti, pieno di pozzanghere e fango, arrivando al limite della praticabilità e costringendo l’arbitro a diverse interruzioni.

Inoltre sono stati diversi gli interventi del VAR: su tutti quello in occasione di un goal per valutare una possibile posizione di fuorigioco. Stop anche per due espulsioni, entrambe per i calciatori del Blooming.



Il match ha visto le due squadre lottare fino all’ultimo istante per portare a casa il risultato pieno. Gli ospiti sono riusciti a pareggiare ben due volte i conti dopo l’1-0 e il 2-1 momentanei dell’Atletico Palmaflor, con il 2-2 arrivato con Sinisterra al 114’ - minuto 24 di recupero -, mentre il goal che ha deciso la gara è stato realizzato da Canete al 38’ minuto di recupero. Se non è un record, poco ci manca…