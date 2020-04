Dal New York Times alle moto: la vita senza limiti di Seedorf fuori dal campo

Proprietario di un ristorante e di una scuderia, ingaggiato dal New York Times e nominato Ambasciatore UEFA: Seedorf è molto più di un ex calciatore.

Sui campi di calcio ha deliziato le platee di tutta Europa, diventando uno dei più vincenti nella storia di questo sport: quattro con tre squadre diverse, colpi da genio assoluto e personalità da vendere. Ma Clarence Seedorf è molto più di un ex calciatore.

Un mix di culture e di esperienze eterogenee racchiusi in un innato spirito da leader: una mente brillante capace di ampliare i propri orizzonti extra calcio toccando settori completamente differenti tra loro.

Pochi sanno infatti che l'ex centrocampista del è proprietario del ristorante Finger's a Milano, ma è stato anche presidente di una scuderia motociclistica, la 'Valsir Seedorf Racing World', che dopo la sua fondazione nel 2003 ha partecipato al campionato della classe 125.

Scelti da Goal NxGn 2020: i 50 migliori talenti Under 19 del mondo

Altre squadre

La passione per i motori ma anche per la comunicazione e l'informazione: Seedorf gestiva anche la rivista 'Sport Auto Moto', poi venduta successivamente. Una passione per il giornalismo che lo ha portato nel 2009 a essere ingaggiato addirittura dal New York Times.

Per il giornale americano l'ex mezzala olandese curava una rubrica nella quale rispondeva alle domande dei lettori, la 'Seedorf responds': una finestra sul calcio nata dal casuale incontro con Geoffrey Marcus, prestigioso redattore del giornale.

Campione in campo ma anche nello studio: Seedorf parla in modo fluente ben sei lingue: l'olandese, l'inglese, l'italiano, il portoghese, lo spagnolo e il surinamese, lingua del suo paese d'origine. Pochi sanno inoltre che il nome 'Seedorf' ha origini tedesche, perchè il nonno dell'ex giocatore era figlio di uno schiavo e fu liberato dal proprio padrone tedesco, da cui prese il cognome.

Una famiglia cresciuta a pane e calcio, con il padre procuratore e tre fratelli giocatori, due dei quali passati al Monza nel 2009, proprio quando Clarence era a capo della società, poi venduta all'imprenditore brasiliano Anthony Armstrong Emery in seguito a gravi problemi finanziari.

Una mente speciale, ma anche un forte senso di umanità: tra una Champions e l'altra Seedorf è stato infatti anche il fondatore di 'Champions for Children', un'associazione rivolta alla promozione dell'istruzione attraverso lo sport nelle zone del mondo dove i bambini vivono in difficoltà, a partire proprio dal suo Suriname.

Una serie di importanti iniziative che gli sono valse la nomina di 'Ambasciatore Globale UEFA per la Diversità e il Cambiamento' nel dicembre 2014. Un vulcano di idee, progetti, studi e iniziative imprenditoriali per un uomo venuto da lontano, da un piccolissimo paese del Sud America, con l'ambizione di primeggiare: signori e signore, 'il professore' Clarence Seedorf.