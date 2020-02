Dal Milan al Milan: Godin può riprendersi l'Inter nel Derby

Diego Godin nel Derby d'andata aveva convinto tutti, poi il suo rendimento è calato inesorabilmente. Adesso ha una nuova chance, sempre nel Derby.

La stagione di Diego Godin, la prima con la maglia dell', è stata caratterizzata da momenti alterni. A dire il vero, nell'ultimo periodo, l'ex difensore dell' ha convinto ben poco, sia Antonio Conte che i tifosi nerazzurri, mentre ad inizio anno aveva sfornato una serie di prestazioni da assoluto leader.

E proprio ad inizio anno, precisamente il 21 settembre 2019, Diego Godin giocò la sua miglior partita con l'Inter. E indovinate contro di chi? Già, proprio contro il , avversario di domenica sera in un Derby che mai come questa volta, negli ultimi anni, è importante per i nerazzurri in termini di classifica e prestigio.

Diego Godin in quella partita giocò da comandante della difesa, puntuale e preciso come mai fatto vedere in questa stagione. Poi, da quel momento in poi, le prestazioni dell'uruguaiano si spensero a poco a poco, fino a fargli perdere anche il posto da titolare a favore di Alessandro Bastoni.

Il giovane difensore classe 1999 è spesso preferito da Antonio Conte per una maggiore capacità di giocare nella difesa a tre, di gestione del pallone e di uscita dal basso con il palleggio voluto dal tecnico nerazzurro. Tuttavia Godin ha qualcosa che Bastoni non può ancora avere: una bacheca con molti trofei, esperienza da vendere e abitudine a giocare partite fondamentali.

Proprio come sarà il Derby di domenica sera contro il Milan; e guarda caso Alessandro Bastoni è squalificato, così Godin potrà giocare da titolare nella partita che qualche mese fa lo presentò in tutto il suo valore al calcio italiano.

Dopo essersi un po' perso, e aver accarezzato anche l'idea di lasciare l'Inter a gennaio, adesso il 'Faraone' deve riprendersi la fiducia di Antonio Conte per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi per cui lotterà da qui a fine anno.

Contro un attacco, quello del Milan, che adesso vede Zlatan Ibrahimovic e due spine nel fianco come Leao e Rebic, servirà proprio il miglior Godin all'Inter per poter avere la meglio. Nella gara d'andata è stato quasi facile per lui controllare la prestazione di Piatek, adesso volato in , ma desso sarà tutta un'altra storia.

Il Milan è in un momento di forma nettamente diverso e l'Inter, d'altro canto, nel 2020 non ha saputo mantenere fino ad ora la media punti che ha caratterizzato i nerazzurri nella prima parte di stagione.

Ma domenica, se Godin tornerà a comandare la difesa da assoluto leader come nella gara d'andata, le possibilità di spuntarla nel Derby e rilanciarsi verso la vetta della classifica sono sicuramente più alte.