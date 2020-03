Dal flop al Milan all'esplosione a Siviglia: Ocampos ora vale 60 milioni

L'ex Milan Lucas Ocampos è nuovamente esploso al Siviglia: ha una clausola di 60 milioni di euro, su di lui gli occhi del Bayern Monaco.

Un talento quasi totalmente inespresso nella nostra con le maglie di e , finalmente esploso in , dove sta guidando il di Lopetegui a suon di goal e grandi giocate. Lucas Ocampos ora è un vero 'crack', capocannoniere del club che sfiderà la in .

Da quando è arrivato nel capoluogo andaluso la scorsa estate l'attaccante esterno classe '94 ha avuto un impatto notevole sul campionato spagnolo: sono 12 ora le reti segnate in 29 presenze, arricchite da tre assist e tante prestazioni di altissimo livello.

Un rendimento in costante crescita per un giocatore che in era sembrato ancora troppo acerbo: 3 goal in 14 presenze con il Genoa, addirittura a secco nelle 12 apparizioni con il Milan. Ora la musica è cambiata in , dove da esterno è già diventato un idolo dei tifosi.

Cresciuto sui campi del River Plate e considerato nei primi anni di carriera uno dei talenti più promettenti in patria, si era poi perso nel corso degli anni dopo il suo arrivo in Europa. Ocampos ora è 'esploso' di nuovo, diventando un giocatore completo: segna di destro, di sinistro, di testa, con strappi in velocità e sfruttando un atletismo da sempre sopra la media.

A tutto ciò si aggiunge una spiccata personalità, che gli permette di tentare giocate fino a qualche anno fa impensabili. Un mix esplosivo che lo ha trasformato in uno dei migliori giocatori della Liga spagnola.

Un miglioramento visibile a tal punto da finire anche nel mirino del , che ha già chiesto informazioni sull'ex rossonero: la sua clausola di rescissione è di 60 milioni di euro, ma in estate l'argentino rischia di finire sulle prime pagine del calciomercato.