Dal calcio al cinema, Javi Martinez: "La trama di 'Hunger Games' è mia!"

Dal prato verde al cinema, è un attimo. Per informazioni chiedere a Javi Martinez, centrocampista del Bayern, il quale rivendica con fastidio la trama del film 'Hunger Games'. Lo spagnolo, scrittore fuori dal campo, a 'Socrates Magazin' svela un curioso retroscena.

: "Per me scrivere rappresenta una grande passione: da adolescente iniziai a scrivere un libro e, ci crediate o no, la trama era praticamente la stessa di Hunger Games".