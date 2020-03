Daily Mail: la Juventus vuole Zidane per il dopo-Sarri

Il nome di Zinedine Zidane torna ad essere accostato con insistenza a quello della Juventus. Ci sarebbe già una proposta da 8 milioni a stagione.

Una suggestione che torna a farsi forte: Zinedine Zidane sulla panchina della . Nel corso degli ultimi anni si è spesso parlato di un ritorno dell’ex fuoriclasse francese in bianconero e in un momento come questo, nel quale si inizia a programmare la prossima stagione, certe voci tornano a prendere vigore.

Come riportato dal Daily Mail, la è pronta ad offrire al tecnico transalpino oltre 8 milioni di euro a stagione (si tratterebbe di un triennale) pur di convincerlo a raccogliere l’eredità di Maurizio Sarri.

Andrea Agnelli, nel corso degli anni ha mantenuto rapporti molto stretti con Zidane e a ciò va aggiunto che anche i rapporti in generale tra la Juventus ed il sono eccellenti.

La seconda avventura dell’ex fuoriclasse francese alla guida dei blancos potrebbe già essere giunta al capolinea e Florentino Perez non solo non si opporrebbe ad un suo addio, ma non pretenderebbe nulla dalla Juventus per il suo allenatore.

Zidane, dal canto suo, è rimasto molto legato all’ambiente bianconero ed è convinto che a potrebbe attrarre alcuni dei migliori giocatori del mondo. All’ombra della Mole, tra l’altro, ritroverebbe quel Cristiano Ronaldo con il quale ha avuto un ottimo rapporto al Real.

Zidane, che da allenatore ha già vinto tre , ha già dimostrato di saper trionfare in Europa e, come noto, imporsi anche a livello continentale è uno dei grandi obiettivi della Juve.