Daily Mail - Il Chelsea spinge: vuole Neuer in estate

Il portiere tedesco non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto con il Bayern Monaco: il Chelsea fiuta l'occasione.

Nel mezzo delle indecisioni da coronavirus, i sogni di calciomercato continuano ad essere tali. In attesa di capire quando la finestra di trasferimenti inizierà, le grandi squadre ragionano sulla prossima stagione. Tra le novità c'è la possibilità, o almeno l'idea, di vedere Manuel Neuer al .

Il portiere tedesco, infatti, non sembrerebbe intenzionato a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2021. Il ha proposto al Campione del Mondo 2014 un rinnovo fino al 2023, ma l'ex non sembra convinto: o fino al 2025 o niente. Ed ecco dunque il Chelsea.

Secondo il Daily Mail, ci sarebbe una grande spinta dei Blues di Lampard in questi ultimi giorni, desiderosi di puntare sul portiere esperto, tra i migliori del nuovo millennio, e mettere da parte Kepa, pagato 80 milioni nel 2018 (acquistato dall' Bilbao).

Il Bayern non sembra schiodarsi dalle sue convinzioni e nemmeno Neuer. La squadra tedesca ha intenzione di portare a Monaco di Baviera Alexander Nubel, 23enne guarda caso dello Schalke, e nel lungo periodo l'attuale titolare non sarà più tale.

Tornato protagonista al dopo un lungo infortunio, Neuer conta già 34 anni sulla carta d'identità, un'età comunque ancora normalissima per un portiere, sopratutto se il protagonista è proprio un fuoriclasse del ruolo, al quale il Chelsea punta seriamente.

Il Bayern Monaco preferisce però come noto puntare sui giovani, con dovute eccezioni, ragion per cui oltre una certa età Neuer, nonostante quanto dato alla causa bavarese nell'ultimo decennio, non sarà più ben accetto. Chelsea, e chissà quanti altri, alla finestra.