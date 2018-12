Dai fischi al goal, gli abbracci e le lacrime: il ritorno di Higuain

Gonzalo Higuain, segnando contro la SPAL, ha regalato al Milan tre punti pesanti e si è messo alle spalle uno dei periodi più duri della sua carriera.

Si è tolto un peso dalle spalle, e l’ha fatto nella serata più difficile. Gonzalo Higuain contro la SPAL è tornato al goal ed è anche tornato ad essere decisivo segnando la rete che ha regalato tre punti importantissimi al Milan.

Una marcatura fortemente voluta è che è arrivata in una partita che non era iniziata nel migliore dei modi. Complice anche qualche sbavatura, il Pipita, che in estate era approdato all’ombra del Duomo per far compiere alla compagine meneghina l’agognato salto di qualità, era stato anche fischiato da molti dei tifosi assiepati sugli spalti di San Siro.

Occhi lucidi, l’affetto dei compagni, l’urlo di San Siro: #Higuain si è scrollato di dosso il peso di 866 minuti di digiuno, i fantasmi di quel rigore sbagliato, il nervosismo accumulato in questi mesi di blackout. Grazie anche a Gattuso: “Questo goal è merito suo”#MilanSPAL pic.twitter.com/iRW831mHtA — Simone Gambino (@SimoneGambino) 29 dicembre 2018

Fischi copiosi che hanno spinto uno dei veterani dello spogliatoio rossonero, Ignazio Abate, fare ampi gesti nei confronti del pubblico, con l’obiettivo di porre fine ad un trattamento che non stava di certo giovando all’attaccante argentino.

Al 63’ la liberazione. Dopo aver scagliato in porta il pallone che è valso il 2-1 finale, Higuain si è lasciato andare a lacrime che dicono molto del suo stato d’animo delle ultime settimane. Prima è stato abbracciato da tutti i compagni, poi si è diretto verso Gattuso, un tecnico che l’ha sempre difeso nonostante le evidenti difficoltà riscontate negli ultimi mesi.

I numeri d’altronde parlano chiaro: prima del match con la SPAL infatti, se si considerano tutte le competizioni, il Pipita non era andato a segno per ben 866’, un’enormità per un bomber del suo calibro.

In campionato, Higuain, che ha segnato tutte le sue ultime cinque reti al Meazza, ha ritrovato la via del goal dopo 31 tiri dalla sua precedente rete, quella di ottobre contro la Sampdoria.

Lo stesso Pipita, parlando a fine gara ai microfoni di DAZN, non ha nascosto la sua gioia.