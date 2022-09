Da uomo promozione a eroe contro la Juve: Gytkjaer regala la prima storica vittoria in A al Monza

Il centravanti danese ha segnato il suo primo goal in Serie A che ha regalato il primo storico successo in massima serie per la formazione brianzola.

Domenica 18 settembre, a Monza, si è scritta la storia. Il Monza ha colto la sua prima e storica vittoria in Serie A, togliendosi l'enorme soddisfazione di brindare a questo traguardo piegando la squadra che in Serie A ha vinto più di tutti, la Juventus.

Tutto incredibilmente vero. La formazione di Raffaele Palladino - all'esordio assoluto in panchina - ha battuto la Juve di Allegri all'U-Power Stadium grazie alla zampata vincente di Christian Gytkjær.

L'attaccante danese, infatti, ha risolto la sfida contro Madama infilandosi alle spalle di Gatti prima di superare Perin con un destro imparabile in controbalzo.

Una rete dal significato profondissimo per il centravanti classe 1990 che, al cospetto dei bianconeri, ha messo a referto la sua prima rete in Serie A. Giusto per restare in tema di prime volte.

L'ex attaccante del Lech Poznan, approdato in Brianza nell'estate del 2020, è stato uno degli uomini copertina nella stagione che ha portato il Monza dalla B al sogno promozione: 14 goal in 38 partite, di cui 9 in regular season e 5 ai playoff.

Gytkjaer si è rivelato, ancora una volta, un'arma letale a gara in corso: tra lo scorso campionato - playoff esclusi - e quest'anno, su 10 goal ne ha realizzati ben 6 da subentrato.

Da un lato c'è una piazza che sogna ad occhi aperti al culmine di una giornata che resterà impressa in maniera indelebile nella storia del club. Prima del Monza, infatti, era stato il Catanzaro nel 1972 ad ottenere il suo primo successo in A proprio contro i bianconeri.

Dall'altro, invece, c'è una Juventus ormai ai minimi storici. I bianconeri, dopo il tonfo in Champions col Benfica, hanno incassato la prima sconfitta in campionato dopo aver collezionato prima di oggi soltanto 2 successi e 4 pareggi.

Un avvio di stagione che si conferma pieno zeppo di difficoltà per i bianconeri che era dalla stagione 2015-2016 che non otteneva 10 o meno punti nelle prime sette partite di campionato. In quell'occasione furono 8, prima della clamorosa rimonta che portò la Vecchia Signora - anche in quel caso guidata da Allegri - a vincere il suo quinto Scudetto consecutivo.

Oggi, però, la realtà è ben diversa e all'U-Power di Monza è maturato l'ennesimo passaggio a vuoto proprio quando dalla Juve ci si aspettava una pronta reazione. Una crisi in piena regola.