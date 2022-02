Da Rocchi ai gemelli Filippini: i 9 acquisti in un giorno della prima Lazio di Lotito

Quasi una squadra in meno di 24 ore. Nove acquisti in un solo giorno. Un vero e proprio tour de force sul gong. Se è vero che l'ultimo giorno della finestra di calciomercato offre la possibilità di accelerare le contrattazioni e concludere più velocemente affari molto spesso a prezzo di saldo, il 31 agosto 2004 rappresenta un esempio lampante, oltre ad essere una data a suo modo storica per la Lazio e per il suo presidente Claudio Lotito.

L'imprenditore romano, attivo nel settore delle pulizie e della vigilanza privata e a capo della società biancoceleste da poco più di un mese, mette a segno ben nove operazioni in entrata per rinforzare la rosa a disposizione dell'allenatore Domenico Caso e renderla competitiva in vista del campionato di Serie A alle porte.

Una vera e propria missione portata a termine coniugando l'aspetto sportivo a quello finanziario, a pochi giorni di distanza dall'accordo raggiunto con l'Agenzia delle Entrate che ha consentito a Lotito di rateizzare in 23 anni i debiti accumulati dalla gestione Cragnotti ed evitare il fallimento del club biancoceleste.

Oltre al lato economico, fondamentale per la sopravvivenza della società, nelle prime settimane al timone della società biancoceleste il presidente Lotito si trova a dover fare i conti con una squadra che ha perso tanti pezzi pregiati - andati via per il ridimensionamento della squadra e soprattutto per limitare il buco di bilancio - e con una rosa ridotta all'osso dal punto di vista numerico.

Oltre ai vari Favalli, Mihajlovic e Colonnese, in scadenza di contratto, a salutare sono anche Stam, che passa al Milan, la coppia-goal Fiore e Corradi, che si ritrova a Valencia, Albertini (Atalanta) e Claudio Lopez, che vola in Messico per vestire la maglia dell'America.

A inizio stagione, i calciatori a disposizione dell'allenatore Mimmo Caso sono appena dodici: i portieri Sereni e Casazza, i difensori Oddo, Zauri, Negro; i centrocampisti Cesar, Dabo, Liverani, Giannichedda e gli attaccante Muzzi, Delgado e Simone Inzaghi. A questi si aggiungono gli svincolati Peruzzi e Couto, Goran Pandev, arrivato dall'Inter nell'ambito dell'affare Stankovic, Dino Baggio dall’Ancona e Christian Manfredini dal Perugia.

Dopo aver sfiorato il baratro pochi giorni prima, il tifo biancoceleste si rianima grazie a un colpo del tutto inaspettato: dopo 14 anni Paolo Di Canio torna a vestire la maglia della Lazio, rinunciando a gran parte dello stipendio percepito in Inghilterra, al Charlton. Un gesto d'amore che infiamma la piazza, con i tifosi che riabbracciano quel ragazzino diventato uomo che non ha mai nascosto la sua passione per quei colori e che ha lasciato il ricordo indelebile di quel goal sotto la curva della Roma il 15 gennaio 1989.

Dopo aver mantenuto la promessa fatta sulla permanenza di Oddo e Cesar, rispedendo al mittente i corteggiamenti, il 31 agosto, a poche ore dalla fine della sessione estiva di calciomercato, Lotito mette a segno una campagna acquisti con ben 9 arrivi alla corte di Caso.

Sono ore frenetiche quelle che si susseguono, con il passare dei minuti che rende sempre più complicata la missione del presidente biancoceleste. Dall'Italia al Sudamerica, Lotito intavola una serie di trattative con l'obiettivo di regalare a Caso rinforzi per poter centrale una salvezza tranquilla e - perché no - sognare un posto in Europa.

La Lazio pesca soprattutto in Argentina, con vari colpi messi a segno in Sudamerica: da Leonardo Talamonti, acquistato a titolo definitivo dal Rosario Central a Esteban Gonzalez, centrocampista proveniente dal Gimnasia La Plata, club da cui arriva anche Bryan Robert, trequartista appena 20enne, fino a Matias Lequi, difensore proveniente dall'Atletico Madrid.

Lotito chiude anche l'operazione Miguel Angel Mea Vitali col Caracas: il 23enne difensore nel giro della nazionale venezuelana firma un contratto di tre anni a 150 mila euro a stagione.

Il quadro si chiude con gli acquisti 'italiani'. Dal Verona arriva Anthony Seric, calciatore australiano di origini croate in grado di poter ricoprire più ruoli tra fascia sinistra e centrocampo. Operazione conclusa sulla base del prestito, con il croato che guadagna 350 mila euro a stagione. Con la stessa formula ecco Sebastiano Siviglia, difensore centrale del Parma. Il 31enne accetta di ridursi l'ingaggio del 40% pur di sposare la causa biancoceleste. Dal Palermo arrivano a titolo temporaneo i gemelli Antonio ed Emanuele Filippini, entrambi fuori dal progetto tecnico di Francesco Guidolin, mentre il grande colpo porta il nome di Tommaso Rocchi. La Lazio mette sul piatto 1,3 milioni di euro per convincere l'Empoli a cedere in comproprietà l'attaccante di 26 anni, reduce da una stagione da protagonista con il club toscano con undici goal realizzati di cui la storica tripletta alla Juventus.

"Con la Lazio compio il mio definitivo salto di qualità - dice Rocchi dopo la firma -. Sono contento perché questa società ha dimostrato di volermi più di tutte le altre. Nonostante le ultime vicissitudini, Roma resta sempre una piazza importante e giocare in Europa mi darà nuovi stimoli".

Tommaso Rocchi, Sebastiano Siviglia, Anthony Seric, Emanuele e Antonio Filippini, Leonardo Talamonti, Esteban Gonzalez, Miguel Mea Vitali e Bryan Robert. Sono nove gli acquisti della Lazio al termine di una giornata incredibile.

"Io ho sempre rispettato le promesse fatte. Ho comprato buoni giocatori del mercato nazionale e internazionale. Ho affiancato gente esperta a giovani, credo sia la combinazione giusta" dichiarerà un soddisfatto Claudio Lotito, che oltre ad aver trattenuto Cesar e Oddo riesce a rinforzare la rosa a disposizione del suo allenatore.

Ben sette dei nove acquisti di quel 31 agosto non riusciranno a lasciare una traccia nella storia della Lazio: andranno via al termine proprio dell'annata 2004/2005, conclusa con il tredicesimo posto e una salvezza tranquilla, oltre alla vittoria nello derby storico del 6 gennaio 2005 nel segno di Paolo Di Canio, trascinatore dei biancocelesti e di nuovo in goal sotto la curva della Roma.

L'articolo prosegue qui sotto

Bryan Robert lascia la Lazio a gennaio e va in prestito al Catanzaro, prima di tornare in Argentina nell'estate successiva, insieme a Esteban Gonzalez. Nonostante un buon rendimento, Antonio ed Emanuele Filippini non vengono riscattati e passano al Treviso via Palermo. Lasciano il club capitolino anche Seric, che va al Panathinaikos, Lequi, acquistato dal Celta Vigo, Mea Vitali, che torna in Venezuela dopo la seconda parte di stagione con la maglia del Sora, e Leonardo Talamonti, che passa al River Plate.

Discorso diverso per Sebastiano Siviglia e Tommaso Rocchi, che vengono confermati. Il primo resterà in biancoceleste sei stagioni, diventando anche vice-capitano, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 2010, mentre con 105 goal il secondo è attualmente il sesto miglior marcatore della storia ultracentenaria della Lazio.

Due intuizioni in una giornata di ordinaria follia di calciomercato con nove acquisti in meno di 24 ore. Un modo del tutto singolare con cui il presidente Claudio Lotito si presentò al mondo del calcio e ai suoi nuovi tifosi, nella prima stagione alla guida della Lazio.