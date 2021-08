Da 'Re di Milano' all'addio in silenzio: l'intensa storia d'amore tra Lukaku e l'Inter

Dall'amore folle all'addio silenzioso: l'Inter e Romelu Lukaku si salutano dopo due anni di goal, successi e sentimenti profondi.

Un amore folle e intenso, di quelli che lasciano il segno. Appena due stagioni per vivere una relazione ricca di colpi di scena, con gioie e dolori condivisi. Da quando è sbarcato a Milano, Romelu Lukaku si è preso la scena e un pezzo del cuore dei tifosi dell'Inter. Dentro o fuori, prendere o lasciare. Il belga è così, dentro e fuori dal campo. E la sua generosità sul rettangolo verde di gioco e fuori non ha lasciato indifferenti i sostenitori nerazzurri.

Non una richiesta ma una vera e propria 'conditio sine qua non'. L'arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter era subordinato all'acquisto di Romelu Lukaku. L'allenatore leccese ha voluto a tutti costi l'attaccante belga per metterlo al centro del suo progetto a tinte nerazzurre. I due si erano già sfiorati in passato, senza mai riuscire a incrociare le loro strade. Fino all'8 agosto 2019, quando 'Big Rom' e Conte si sono trovati per la prima volta a difendere gli stessi colori.

Durante la permanenza in Premier League viene criticato e bistrattato, nonostante le valanghe di goal. Ma Lukaku non è il tipo che si abbatte. Dopo il suo arrivo dall'Anderlecht nel 2011, il belga ha vissuto un periodo complicato al Chelsea, dovuto all'ambientamento, prima di iniziare a girovagare per l'Inghilterra e segnare con una continuità impressionante tra West Bromwich, Everton e Manchester United. 146 reti non sono bastate a convincere addetti ai lavori e tifosi, che ben presto hanno preferito scaricarlo.

Ad approfittarne è stata l'Inter. 'Big Rom' e Antonio Conte erano convinti di poter fare grandi cose insieme e quando le loro strade si sono unite all'ombra della Madonnina è subito scoccata la scintilla tra loro e con i tifosi dell'Inter. Due persone passionali, guidate dall'istinto, che non potevano non colpire coloro che amano la maglia nerazzurra.

I suoi goal e il suo carattere da gigante buono hanno ben presto fatto innamorare i sostenitori nerazzurri, di cui è diventato di fatto un vero e proprio idolo. Coccolato da Conte, il ragazzo nato ad Anversa nel 1993 si è spinto oltre i suoi limiti trovando una condizione fisica e mentale praticamente perfetto, al punto di renderlo inarrestabile.

Implacabile sul rettangolo verde di gioco, cuore d'oro nella vita. 'Big Rom' ha entusiasmato i tifosi dell'Inter con la sua generosità e disponibilità, ricambiata dall'enorme affetto dei sostenitori. Un amore che ha da subito colmato il cuore di Lukaku, che in ogni occasione ha sempre sottolineato il grande rapporto la gente.

I 64 goal e 16 assist collezionati in 95 partite con la maglia nerazzurra lo hanno catapultato in appena due stagioni nella storia dell'Inter e del calcio italiano. Fino all'autoincoronazione, arrivata dopo la conquista dello Scudetto. "Il vero Dio ha incoronato il Re. Ora inchinatevi!", ha scritto sui suoi canali social Lukaku, che si è poi definito "King of Milano". Una provocazione nei confronti di Zlatan Ibrahimovic, rivale nei derby della 'Madonnina'.



The real god

has crowned the king!

Now bow down



Il nostro dio ha incoronato i Re!

Ora inchinatevi!



King of Milano 😉👑 pic.twitter.com/n0gAiYWFTp — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 3, 2021



Lo scudetto conquistato al secondo tentativo è il coronamento di un sogno coltivato insieme, con Lukaku in campo e i tifosi a sostenerlo da lontano. Troppo, a causa del maledetto Covid. Un successo che ha immortalato Romelu nella storia del club ma che il belga non ha potuto condividere con i fan a San Siro. L'Inter di Antonio Conte è riuscita a spodestare la Juventus dopo un dominio assoluto durato ben nove anni e una buona fetta del merito va proprio all'attaccante 28enne.

Ma proprio come accade nella vita, i grandi amori possono interrompersi bruscamente e lasciare un solco nell'anima di chi li ha vissuti. La storia tra l'Inter e Romelu Lukaku sembrava destinata a proseguire, nonostante il corteggiamento serrato del Chelsea. Proprio i 'Blues', che in passato lo hanno scaricato ben due volte, hanno fatto all-in per riportare a Londra 'Big Rom' e strapparlo all'Inter e ai suoi tifosi.

L'opportunità di aggregarsi ai campioni d'Europa e farlo da protagonista, oltre a un'offerta da capogiro e alla possibilità di misurarsi nuovamente con la Premier League per sfatare i tabù e rispondere alle critiche, hanno convinto Lukaku ad accettare la proposta del Chelsea e tornare in Inghilterra. Un addio che spezza il cuore dei tifosi e di Lukaku, che ormai da circa due settimane non fa sentire più la sua voce attraverso i social. L'ultimo post - primaa del saluto ai nuovi tifosi dei 'Blues' - lo ritrae con Milano sullo sfondo, quella città che lo ha accolto a braccia aperte e lo ha incoronato re.

Un silenzio assordante che lascia trasparire un mix di emozioni contrastanti che turbano l'animo del gigante buono. "Manderò presto un messaggio ai tifosi dell’Inter" ha dichiarato con un viso spento prima della partenza per Montecarlo, tappa intermedia nel viaggio verso Londra e la nuova avventura al Chelsea.

I tifosi voglio chiarezza e attendono risposte per un addio inaspettato, che lacera l'anima. Quel murales dedicato a Romelu Lukaku fuori la Curva Nord di San Siro, feudo del tifo caldo nerazzurro, è stato imbrattato in una calda sera d'agosto. Un gesto di rabbia e istinto di chi ha amato tanto e si sente un po' tradito, abbandonato.

La storia d'amore breve ma intensa tra Romelu Lukaku e l'Inter si chiude dopo appena due anni. Un sentimento profondo spezzato all'improvviso, che fa soffrire 'Big Rom' e i tifosi nerazzurri. Una decisione tormentata ma che da una parte fa tutti felici. Come tutti i grandi amori, Lukaku e l'Inter potranno guarire solo col tempo - e qualche trofeo -, in attesa di rimarginare completamente la ferita e ricordare con un sorriso i bei momenti trascorsi insieme.