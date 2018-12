Da portiere a body builder: la parabola dell'ex Barcellona Pinto

43 anni, ritiratosi nel 2014, l'ex portiere del Barcellona Pinto è diventato un vero e proprio body builder. Foto-dimostrazione sui suoi social.

La carriera da calciatore di José Manuel Pinto Colorado, storico secondo portiere del Barcellona per ben 6 stagioni, si è conclusa nell'estate del 2014.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Da quel momento in poi il classe 1975 ha deciso di appendere le scarpette al chiodo ma non di smettere di curare il proprio aspetto fisico.

Scelti da Goal Calciomercato: i calciatori in scadenza nel 2019

Da un paio di anni a questa parte ha cominciato ad allenarsi assiduamente in palestra fino a diventare un vero e proprio body builder. Ne sono una dimostrazione le foto pubblicate nella giornata odierna sui suoi profili social, dove a 43 anni sfodera un fisico invidiabile.

"Sembra che le mie sessioni di allenamento funzionino! Che ne pensate? Continuiamo a lavorare!!!".

Nella sua carriera con la maglia catalana per Pinto, ex Celta Vigo, un totale di 89 presenze, 8 delle quali anche in Champions League.