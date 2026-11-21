Nick Woltemade è stato il colpo last minute della campagna acquisti estiva condotta da Carnevali e Massara nel tentativo di soddisfare la richiesta espressa ripetutamente da Luciano Spalletti.
Il tecnico bianconero chiedeva da mesi a gran voce un attaccante alto, forte fisicamente e in grado di fare salire la squadra. Caratteristiche che Woltemade possiede solo in parte. Ma nonostante questo gli sono bastate poche settimane per diventare fondamentale nel gioco di Spalletti.
LA CRESCITA DI WOLTEMADE E IL RUOLO ALLA JUVE
Il tedesco è arrivato alla Juventus in prestito oneroso per circa 5 milioni di euro, senza diritto o obbligo di riscatto. Una formula non particolarmente vantaggiosa per i bianconeri che al termine della stagione dovranno eventualmente sedersi al tavolo col Newcastle per ridiscutere la situazione.
Fino a metà ottobre Spalletti non lo ha mai schierato titolare in campionato regalandogli solo brevi spezzoni di partita. Woltemade però ha trovato spazio in Europa League, dove ha iniziato a mostrare sprazzi delle sue principali qualità. E soprattutto ha segnato con regolarità: tre goal nelle prime tre partite a cui vanno aggiunti due assist nelle ultime due.
Spalletti ha trovato la formula giusta schierandolo al centro dell'attacco e allargando Randal Kolo Muani. In tre delle ultime quattro di campionato Woltemade è sempre partito titolare rendendosi utile nel gioco di sponda e nella protezione del pallone. Contro la Fiorentina è arrivato anche il primo goal del tedesco in Serie A, peraltro proprio su assist di Kolo Muani.
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Appurato che Woltemade non è il classico numero 9 che voleva Spalletti, il tecnico ha comunque trovato il modo per sfruttarlo al meglio. Il tedesco è bravissimo a difendere il pallone anche spalle alla porta sfruttando la sua altezza. E soprattutto ha piedi più da 10 che da 9, cosa che gli permette di servire i compagni con grande precisione anche nello stretto.
IL FUTURO DI WOLTEMADE
Le qualità di Woltemade stanno così velocemente conquistando tutti alla Juventus, dove adesso si inizia seriamente a ragionare sulla possibilità di trattenerlo in bianconero anche oltre il termine del prestito. Ma per farlo bisognerà trovare una formula non troppo dispendiosa col Newcastle.
Il club inglese, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe ben disposto a cedere Woltemade alla Juventus ma vorrebbe inserire nell'affare un giocatore che a Torino è considerato centrale nel progetto, ovvero Francisco Conceiçao. Il tutto mentre sullo sfondo c'è da registrare l'interesse del Bayern Monaco che potrebbe inserirsi nell'affare e complicare i piani bianconeri su Woltemade.