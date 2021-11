Da Mancini e Sabatini a Tebas e Carnevali: presentato il programma del Social Football Summit 2021

Manca sempre meno al Social Football Summit 2021. L’evento internazionale dedicato all’industria, all’innovazione ed alla digital transformation nella Football Industry è pronto ad andare in scena il 15 e il 16 novembre con la quarta edizione nella splendida location dello Stadio Olimpico di Roma.

Oltre 100 speaker internazionali si confronteranno e condivideranno strategie e iniziative. Il Social Football Summit, organizzato da Social Media Soccer in collaborazione con Go Projet, ha pubblicato il programma della due giorni con tutti i dettagli degli oltre 45 panel, 2 stage, 3 sale dedicate, 1 Gaming Zone e 1 Area Networking. L'evento sarà visibile anche in modalità digitale in italiano e in inglese, attraverso la piattaforma dedicata.

Il sipario si aprirà ufficialmente alle 9.30 di lunedì 15 novembre 2021 con l’inaugurazione istituzionale con il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente di Sport Salute Vito Cozzoli.

Successivamente interverranno anche l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo e il presidente de' La Liga Javier Tebas. Presenti anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport Valentina Vezzali. Spazio anche al segretario generale presidenza del consiglio Roberto Chieppa, che interverrà nel panel "Calcio e antitrust: la vicenda Super Lega e gli scenari delle competizioni calcistiche nell’Unione Europea".

Lunedì 16 alle ore 11:10 il direttore di GOAL.COM Renato Maisani modererà il panel dal 'Developing better footballers with performance technology'. In compagnia di grandi ospiti del calibro del direttore sportivo Walter Sabatini, del Country Manager Italy di BEPRO11 Gaetano D'Alessandro Caltagirone e di Giuseppe Geria, ci sarà l'occasione per confrontarsi sul tema dell'evoluzione tecnologica e di come abbia contaminato anche il mondo del calcio e in particolare la possibilità di influire e migliorare la preparazione sportiva di un atleta con i dati individuali sugli allenamenti, le statistiche sulle performance degli avversari.

We're thrilled to announce that both @GoalItalia and @cmdotcom will be media partners at this Social Football Summit in Rome! 🇮🇹



Make sure you join us, whether you're watching from home or attending the summit at Rome's Stadio Olimpico.#SFS21 pic.twitter.com/y6nUUoUkQM — Footballco (@Footballco) October 18, 2021

C'è grande attesa per l'intervento di Khalida Popal, fondatrice ed ex capitano della nazionale femminile dell’Afghanistan, ora impegnata con l’organizzazione “Girl Power”, in programma sempre lunedì alle ore 11:20.

Negli oltre 45 panel ci sarà ampio spazio ai club, con cui si discuterà delle strategie di comunicazione e marketing e delle attività di branding messe in atto per raggiungere i tifosi in tutto il mondo. Già confermate le presenze di Inter, Roma, Milan, Udinese, Fiorentina, Torino, Atalanta, Sporting Lisbona, Chelsea, River Plate.

Protagonisti del Social Football Summit 2021 anche ex calciatori del calibro di David Trezeguet, Federico Balzaretti e Christian Vieri, e l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, che sarà intervistato sul palco allestito allo Stadio Olimpico di Roma da Paolo Condò lunedì 15 alle ore 17:30.

Ospite d'eccezione il commissario tecnico dell'Italia campione d'Europa Roberto Mancini, che parteciperà alla presentazione in anteprima del Libro di Marino Bartoletti il “Ritorno degli Dei” omaggio a Paolo Rossi e Diego Armando Maradona.

Già confermata la presenza anche del professor Carlo Cottarelli, che nel panel "Azionariato Popolare: nuovi modelli di Governance" approfondirà il tema attraverso l'esperienza diretta di InterSpac, mentre l'ex campione di Formula 1 Mika Hakkinen parteciperà al panel "Football Monetization ecosystem".

I TEMI DEL SOCIAL FOOTBALL SUMMIT

L'edizione 2021 del Social Football Summit avrà 4 principali linee strategiche, che verranno affrontate in specifici talk in compagnia di grandi ospiti e professionisti della Football Industry.

Innovation & Technology;

OTT & Broadcast;

Responsibility - Security & Sustainability;

Training on the Job.

Grazie alla novità della 'Hybrid Version', ci saranno due possibilità per seguire il Social Football Summit:

In presenza (evento a numero chiuso per normative Covid-19) con 2 tipologie di Ticket:

- Corporate pass (150,00 € comprensivo di accesso area food & beverage con Lunch incluso per 2 giorni);

- Delegate Pass (gratuito previa richiesta di accredito sul sito ufficiale).

Online con disponibilità illimitata acquistando il Digital Pass (20,00 €) che permetterà l’accesso al live streaming, al networking con la rete di professionisti partecipanti fino al 31/12/21.

LE INFO E IL PROGRAMMA DEL SOCIAL FOOTBALL SUMMIT

Dal programma con tutti i talk all'elenco degli speaker, passando per i ticket: tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di #SFS21.