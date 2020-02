Da Malcuit a Inglese: i giocatori fuori dalle liste Serie A

Roberto Inglese e Kevin Malcuit sono soltanto due dei giocatori esclusi dalle liste di Serie A in questa seconda parte di stagione: eccoli tutti.

Come successo ad inizio stagione dopo il calciomercato estivo, anche dopo la sessione invernale la Lega di consente alle squadre di poter cambiare le liste per affrontare il campionato, in modo da inserire i nuovi acquisti ed escludere eventuali infortunati.

E quindi in questa settimana, dopo la fine del mercato, le squadre hanno presentato le nuove liste. In totale sono cinque i giocatori esclusi dalle rose e quindi di fatto fuori dai progetti delle squadre del campionato, anche in modo forzato visto qualche grave infortunio.

Il , che con Gattuso sta cercando di risalire la classifica con buoni risultati, ha escluso dalla lista Kevin Malcuit. Il difensore si è infortunato lo scorso ottobre e non ha ancora recuperato. Con Di Lorenzo e Hysaj a disposizione per la fascia destra, il Napoli ha tagliato il francese...

Altre squadre

La invece ha rinunciato a Maxi Oliveira, terzino arrivato qualche anno fa che non ha mai trovato spazione con continuità, soprattutto quest'anno con Montella e Iachini. Si tratta di un giocatore di fatto fuori rosa.

L'articolo prosegue qui sotto

Il si è trovato costretto a rinunciare a Roberto Inglese per l'infortunio e la successiva operazione, assenza che sarà sicuramente molto pesante da digerire per D'Aversa e tutti i tifosi crociati.

Jacopo Sala è invece il giocatore escluso dalla . L'ex terzino della non è riuscito a trovare una nuova squadra nel mercato di gennaio e adesso si ritrova fuori rosa a Ferrara.

Infine, dopo essere arrivato con grande clamorore in estate, Giannelli Imbula è stato escluso da Liverani per la lista valida per la Serie A. Potrebbe ancora partire per andare in un campionato dove il calciomercato sia ancora aperto.