Da maestro delle punizioni a modello e pescatore: la nuova vita di Vannucchi

Gioca ancora in terza categoria, ma si dedica sopratutto alla pesca: "Ai tempi dell'Empoli scappavo di notte per andarci".

Ai millenials il suo nome dirà poco, ma chi è nato negli anni '80 e '90 sa chi è, cosa ha fatto, come sapeva essere decisivo Ighli Vannucchi. Mastro di punizioni dell', ora il classe '77 fa il modello e sopratutto il pescatore, la sua passione che non l'ha mai abbandonato neanche da calciatore professionista.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Lasciato il professionismo nel 2014, Vannucchi milita ora in terza categoria all'ASD Spianate e sopratutto viene visto migliaia di volte su Youtube e social intento a pescare con il socio Gianfranco Monti. In più, fa da modello per la sua personale linea d'abbigliamento.

Intervistato da Il Posticipo, Vannucchi ha raccontato un aneddoto del suo passato empolese:

"Cagn chiudeva un occhio quando scappavo di notte dal ritiro per andare a pescare: qualcuno scappava per andare a donne, io per andare a pescare. Prima di uscire chiamavo il mister per dirgli che stavo andando a fare la garettina al laghetto, lui mi diceva: Va bene, ma non farti beccare".

Vannucchi è diventato idolo di nuove generazioni in ogni caso:

"I nostri filmati vengono visti da bambini e adulti. Se scattiamo una foto su un fiume, mezz’ora dopo ci sono persone dietro di noi che ci salutano. Ci riescono a trovare anche se non abbiamo detto a nessuno dove siamo".

Come detto, Vannucchi è anche modello, particolare: