Da Koulibaly a Koulibaly: a decidere Juve-Napoli è ancora lui, ma al contrario

Lo scorso Juventus-Napoli era stato deciso da Koulibaly, in favore deel Napoli. Questa volta il suo autogoal regala la vittoria alla Juventus.

Dal 22 aprile 2018 al 31 agosto 2019. Un anno, quattro mesi e nove giorni, sufficienti alla per vincere due scudetti. E a Kalidou Koulibaly a decidere per due volte la sfida del contro i bianconeri. Ma non entrambe le volte nello stesso verso.

Il centrale senegalese è stato lo sfortunato protagonista dell'autogoal del 4-3 che ha regalato i tre punti alla Juventus e la vittoria nello scontro diretto più atteso. La squadra di Ancelotti ha rimontato da 3-0 a 3-3, ma alla fine è stato il centrale difensivo a deciderla per i suoi. In negativo.

Il 22 aprile 2018 sembra così lontano: era ancora il Napoli di Sarri, la Juventus di Allegri. Koulibaly era volato sopra a tutti nell'area avversaria, segnando la rete che aveva riaperto tutti i discorsi per lo scudetto. Poi ci ha pensato Higuain, un altro che Napoli- la sente (e oggi ha festeggiato un goal), a dare lo scudetto ai bianconeri, segnando a San Siro contro l' .

Oggi Sarri siede sulla panchina bianconera. E la prima in casa, quella che ha vissuto dal suo SkyBox, l'ha vinta grazie al centrale che gli aveva rinnovato le speranze di scudetto della stagione 2017/18. Oggi sembra prematuro parlare di scudetto deciso, ma sicuramente Sarri si è tolto una soddisfazione: battere quella che sembra essere la prima rivale per lo Scudetto. E Koulibaly, come la fortuna, nonostante la maglia diversa è stato ancora dalla sua parte.