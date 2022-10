Da esubero alla Roma al Valencia: Kluivert in goal all'esordio da titolare

Per il calciatore olandese appena 88 minuti in campo in questa stagione: stasera il goal sul campo dell'Osasuna al debutto da titolare nel 2-1.

Prima da titolare e subito il goal. Justin Kluviert ha lasciato il segno nel successo del Valencia per 2-1 a Osasuna. Dopo un'estate tormentata, con il mancato riscatto da parte del Nizza e la trattativa saltata con il Fulham per la mancata concessione del visto, l'olandese è rinato in Spagna.

Il classe 1999 e figlio d'arte ha messo la firma nella sfida che ha visto la squadra Gattuso impegnata in trasferta, valida per l'ottavo turno di Liga.

Dopo averlo schierato per tre volte a gara in corso - contro Rayo Vallecano, Celta Vigo ed Espanyol - questa volta il tecnico italiano ha deciso di mandare l'ex Ajax e Roma in campo dall'inizio, nel tridente con Cavani e Lino.

Una scelta che si è rivelata vincente: il cronometro segna il minuto 28 quando una verticalizzazione geniale di Cavani mette Kluivert a tu per tu con Sergio Herrera. Il numero 9 non sbaglia, firmando la rete dell'1-0.

Justin Kluivert è tornato a segnare dopo quasi cinque mesi, ovvero dal 14 maggio scorso, quando è andato in rete nel k.o. casalingo del Nizza contro il Lille per 3-1.

Come dicevamo, l'olandese ha vissuto un'estate tormentata. Prima la decisione dei transalpini di non riscattarlo, poi quella di Mourinho di non tenerlo in considerazione nel suo progetto e il trasferimento saltato al Fulham a causa della mancata concessione del visto. Infine l'accordo in extremis col Valencia e il trasferimento in Spagna.

Una scelta azzeccata di club e calciatore, che ora si gode la sua nuova avventura bagnando l'esordio da titolare con una rete.