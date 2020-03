Da calciatore a sacerdote, l'ex Manchester United Mulryne: "Ora inseguo Dio"

Vestire la maglia di una delle squadre più gloriose nella storia del calcio e rappresentare il proprio paese in Nazionale: il sogno di ogni bambino Philip Mulryne l'aveva realizzato, arrivando a giocare nel di Sir Alex Ferguson e David Beckham. Un sogno che l'ex centrocampista ha però preferito mollare per seguire una strada completamente diversa.

Dopo aver appeso le scarpe al chiodo nel 2008, il mediano nordirlandese ha deciso di seguire una vocazione che nel corso degli anni si è fatta sempre più forte: oggi Mulryne ha fatto voto di povertà ed è diventato sacerdote.

La storia di Mulryne e degna di una sceneggiatura hollywoodiana: dal lusso sfrenato della vita di un calciatore affermato ad alti livelli alla decisione di abbandonare tutto per "ritrovare sé stesso e la propria fede".

