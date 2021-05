Da calciatore a presidente: DAZN annuncia la docuserie su Ronaldo

DAZN ha annunciato la realizzazione di una docuserie dedicata al fenomeno brasiliano. Ieri, giovedì 20 maggio, il lancio globale del primo episodio.

DAZN presenta il 'Fenomeno'. Giovedì 20 maggio è stato lanciato a livello globale il primo episodio di 'Ronaldo - El Presidente', docuserie dedicata al fuoriclasse brasiliano Ronaldo Luís Nazário de Lima che, proprio con DAZN, ha stipulato un progetto di collaborazione della durata di tre anni, finalizzato al lancio di tre serie originali che racconteranno la storia di uno dei calciatori più grandi di tutti i tempi, oggi presidente del Real Valladolid.

Il progetto prevede la realizzazione una raccolta di immagini inedite e di interviste esclusive a calciatori, allenatori, giornalisti e personaggi chiave del mondo dello sport che hanno ruotato attorno alla vita professionale del fuoriclasse brasiliano.

La prima delle tre serie, suddivisa in sei episodi, sarà incentrata sull'esperienza di Ronaldo in qualità di massimo dirigente del Real Valladolid, formazione di cui nel 2018 è diventato proprietario e presidente acquistando il 51% del club, arrivando poi a detenere l'82% delle quote nel 2020.

Verranno raccontati tutti i risvolti della sua nuova vita da presidente: vittorie, sconfitte, il rapporto con i suoi calciatori e le nuove sfide quotidiane alternandole ad un'autentica immersione nei momenti cruciali della sua carriera da giocatore. Il tutto impreziosito dalle interviste ad alcuni suoi ex compagni di squadra come Roberto Carlos, Dida, Pep Guardiola, Boudewijn Zenden e Javier Zanetti.