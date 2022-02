Da Bremer a Quagliarella: la Top 11 della 26ª giornata di Serie A

CONSIGLI

Il Sassuolo sbanca San Siro al culmine di una prestazione sontuosa che vale i tre punti in casa dell'Inter. Prova show dei neroverdi con Consigli a recitare il ruolo del baluardo insuperabile: sempre sicuro negli interventi, è semplicemente miracoloso sul colpo di testa a botta sicura di Dzeko del 68'.

DE LIGT

Firma l'illusorio vantaggio della Juve nel derby della Mole con la specialità della casa, il colpo di testa, svettando in maniera perentoria persino sul compagno Vlahovic. Guizzo che impreziosisce l'ennesimo manifesto di solidità al centro della difesa.

BREMER

Stravince il duello con lo juventino Vlahovic e si conferma uno dei migliori difensori del campionato. Senso dell'anticipo, impeccabile nei duelli aerei e insuperabile nell'uno contro uno. Semplicemente, completo.

MARI'

Alla terza gara consecutiva da titolare, il nuovo difensore dell'Udinese ben figura anche contro la Lazio. Sicuro e ordinato all'interno del pacchetto difensivo di Cioffi, si rende protagonista di una grande chiusura su Cabral nel primo tempo.

BARAK

Sempre più leader del Verona di Tudor: con la rete realizzata all'Olimpico contro la Roma, il centrocampista ceco tocca quota doppia cifra in campionato per la prima volta in carriera: 10 goal in 22 apparizioni in Serie A quest'anno.

LASSANA COULIBALY

Generosità e fisicità straripante. Sono gli ingredienti principali con i quali il maliano ha ben figurato nella sfida tra Salernitana e Milan. Elemento di raccordo fondamentale per i meccanismi del centrocampo di Nicola.

BOVE

All'ottava presenza in Serie A, il centrocampista classe 2002 trova il primo goal ufficiale con la maglia della Roma, consentendo alla formazione di Mourinho di acciuffare il pari contro il Verona. Entrato in campo al 78', ha impiegato appena sei giri d'orologio per trovare il punto del definitivo 2-2.

TRAORE'

Altro giro e altra gara da incorniciare per il classe 2000, tra gli uomini chiave che hanno consentito l'impresa del Sassuolo sul campo dell'Inter. Suo l'assist chirurgico per lo 0-2 di Scamacca.

OSIMHEN

A Cagliari entra e risolve i problemi del Napoli: è sua la zampata che vale il definitivo 1-1 in Sardegna e che permette agli azzurri di agganciare l'Inter al secondo posto in classifica. Imprescindibile.

ARNAUTOVIC

L'austriaco è il match winner del monday night contro lo Spezia. Dopo lo svantaggio targato Reca, il numero 9 felsineo realizza la doppietta che ribalta la formazione di Thiago Motta. Il Bologna torna a vincere dopo un digiuno di cinque partite.

L'articolo prosegue qui sotto

QUAGLIARELLA

L'attaccante napoletano torna a splendere e soprattutto a segnare nel pomeriggio che sancisce una preziosa vittoria della Sampdoria in chiave salvezza. La doppietta che manda al tappeto l'Empoli gli permette di tagliare il traguardo dei 100 goal con la maglia doriana. Interrotto un digiuno da rete che durava da 139 giorni.

3-4-3: Consigli; de Ligt, Bremer, Marì; Barak, Coulibaly, Bove, Traoré; Osimhen, Arnautovic, Quagliarella.