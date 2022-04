Da 0-2 a 2-3, il Real ribalta il Siviglia: Benzema match winner al 92'

Il Real Madrid non muore mai. Dopo il passaggio del turno in Champions League con l'approdo in semifinale ai danni del Chelsea, i 'Blancos' si rendono protagonisti di una spettacolare rimonta battendo per 2-3 in trasferta il Siviglia.

Il primo tempo sembrava dire tutt'altro, visto che gli andalusi guidati da Lopetegui sono già sul 2-0 dopo 25 minuti. Prima l'ex Barcellona Ivan Rakitic beffa Courtois su punizione e poi Lamela firma il raddoppio.

Risultato in cassaforte? Con altre squadre si, ma non con il Real targato Carlo Ancelotti. Ad inizio ripresa entra Rodrygo e mai cambio poteva essere più azzeccato, visto che è proprio lui cinque minuti più tardi a riaprire il match.

I 'Blancos' nel finale ci credono e, con la grinta tipica della grande squadra, trovano il 2-2 con Nacho sugli sviluppi di un corner. Già così potrebbe essere un buon risultato visto il primo tempo, ma quando hai Benzema in squadra sai che il goal della vittoria può arrivare e ciò avviene nel corso del recupero.

Una vittoria importantissima per la squadra di Ancelotti, che aumenta il vantaggio sul Siviglia e avvicina ulteriormente il titolo spagnolo. Un segnale forte dato a tutti gli avversari, dentro e fuori dalla Spagna: mai dare per morto il Real.