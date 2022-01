Esordio tra i professionisti per D'Margio Wright-Phillips: il figlio di Shaun in campo con lo Stoke City

D'Margio Wright-Phillips fa il suo esordio assoluto tra i professionisti. L'esterno d'attacco classe 2001 milita tra le fila dello Stoke City ed è stato mandato in campo nella sfida di FA Cup contro il Leyton Orient.

D'Margio ha aiutato i biancorossi a vincere la gara per 2-0 e ottenere il pass per il turno successivo, pur non riuscendo a mettere il suo nome sul tabellino dei marcatori.

Il giovane attaccante è figlio d'arte: suo padre è infatti Shaun Wright-Phillips, ex centrocampista del Manchester City, a sua volta figlio adottivo dell'attaccante Ian Wright.

L'esterno offensivo dello Stoke City ha lasciato il campo all'84esimo minuto, venendo sostituito per Emre Tezgel.